День Николая Чудотворца — 11 августа: история и традиции

Православный мир сегодня чтит память одного из самых почитаемых святых. Ежегодно 11 августа верующие отмечают день Рождества святителя Николая Чудотворца. Это относительно новый праздник в церковном календаре, установленный РПЦ лишь в 2004 году. Считается, что именно в эту дату, 11 августа 270 года, в городе Патары, что в Малой Азии, появился на свет будущий великий святой. Рассказываем о жизни Николая Чудотворца и объясняем, почему его почитают и католики, и православные, о чем молиться святому и как провести этот день.

Житие Николая Чудотворца

Согласно житию, будущий святитель родился в семье благочестивых и состоятельных христиан Феофана и Нонны. Долгое время они были бездетны, и только после горячих молитв Господь даровал им сына, которого они назвали Николаем. С самого рождения его жизнь была наполнена чудесами. Рассказывают, что во время крещения младенец, еще не умея ходить, простоял в купели три часа. С ранних лет он отличался глубокой верой и благочестием, проводил много времени в храме, изучал Священное Писание и вел аскетический образ жизни.

Уже в юности Николай прославился своим милосердием. Он унаследовал большое состояние, но предпочел раздать его бедным. Самый известный эпизод из его жизни — спасение трех дочерей разорившегося купца от бесчестия. Мужчина не мог собрать им приданое. Узнав об этом, святой Николай трижды ночью тайно подбрасывал в их дом мешочки с золотом, обеспечив им возможность выйти замуж. С тех пор он и стал почитаться как покровитель невинных и обездоленных.

Впоследствии Николай Чудотворец стал архиепископом Мир Ликийских. Он прославился не только своим милосердием, но и бесстрашной борьбой с ересями. Легенда гласит, что, не выдержав богохульства еретика Ария, Николай дал ему пощечину. За это его лишили сана и заключили в темницу, но вскоре епископам было явление, в котором Христос и Пресвятая Богородица заступились за Николая Чудотворца. Николай Чудотворец скончался в глубокой старости около 345 года, а его мощи, обладающие чудесными свойствами, сегодня хранятся в итальянском городе Бари.

Италия. Бари. 20 мая 2017 г. Рака с мощами святителя Николая Чудотворца в базилике Святого Николая Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

О чем просят святого?

Молитва к Николаю Чудотворцу — не просто набор слов, а искренний диалог с заступником. Его просят обо всем, что беспокоит душу и тело. О чем чаще всего молятся святителю?

О защите и покровительстве в путешествиях. Он считается покровителем моряков и всех, кто находится в пути. Легенды рассказывают, что он неоднократно спасал корабли от гибели во время штормов, являясь морякам и управляя парусами.

Об исцелении от болезней. Верующие молятся ему о здоровье для себя и своих близких.

О помощи в сложных жизненных ситуациях. Святитель помогает в разрешении конфликтов, защищает от несправедливости, утешает в горе.

Об удачном замужестве и финансовом благополучии. История с тремя дочерьми купца закрепила за ним репутацию помощника в семейных делах и покровителя нуждающихся.

Народные обычаи и приметы

Дни, посвященные святителю, всегда были окружены множеством народных обычаев. Праздник Рождества Николая Чудотворца 11 августа имеет свои, пусть и не столь многочисленные, традиции.

Считалось, что в этот день нужно посетить храм и помолиться святому, а затем устроить скромный семейный обед. На Руси в этот день было принято раздавать милостыню и помогать нуждающимся. Ведь сам святитель всю свою жизнь посвятил помощи бедным. Особенно заботились о сиротах и вдовах, стараясь облегчить их участь.

Также в этот день старались не делать ничего, что связано с водой: не купались, не стирали и не поливали огород, чтобы не разгневать покровителя моряков. Считалось, что Рождество Николая Чудотворца приносит в дом мир и покой, поэтому в этот день старались избегать ссор и конфликтов.

Народные приметы, связанные с Рождеством святителя Николая Чудотворца, чаще всего касались погоды и урожая.

Если на Николу 11 августа тепло и солнечно — осень будет долгой и сухой.

Если утром туман — жди хорошего урожая грибов.

Если 11 августа дождь — зерно будет крупным.

Интересно, что празднование Рождества Николая Чудотворца в 2025 году, как и в любом другом, также приходится на Успенский пост. Это накладывает определенные ограничения на праздничный стол. Верующие соблюдают пост, поэтому застолье должно быть скромным и постным.

Врач Госпиталя для ветеранов войн в Санкт-Петербурге у иконы Николая Чудотворца в храме святителя Алексия при госпитале Фото: Александр Гальперин Кредит: РИА Новости

История установления праздника

Почему же Рождество Николая Чудотворца стали справлять недавно? День долгое время не был закреплен в церковном календаре. Многие историки и богословы считают, что это было связано с тем, что праздник Рождества Христова имеет наивысшее значение, и установление подобного праздника в честь святого могло бы привести к путанице. Однако, по решению Священного Синода Русской православной церкви, 11 августа было официально внесено в месяцеслов. Этот шаг был направлен на то, чтобы подчеркнуть значимость этого святого и дать верующим дополнительную возможность для молитвенного обращения к нему.

Этот праздник служит напоминанием о том, что святость может быть явлена с самого рождения, а жизнь человека может быть наполнена чудесами. Это не просто дата в календаре, а повод задуматься о собственной вере, о милосердии и о помощи ближним. Сегодня, когда мир так нуждается в доброте и сострадании, пример святого Николая Чудотворца актуален как никогда.

Как подготовиться к празднику?

Чтобы встретить праздник Рождество Николая Чудотворца достойно, стоит начать подготовку заранее. Самое важное — это духовная подготовка. Необходимо исповедаться и причаститься, если есть такая возможность, или хотя бы усердно помолиться святому. В день празднования стоит посетить храм, где служат праздничную службу, поставить свечу перед иконой святого Николая и вознести молитву.

Важно помнить, что Рождество Николая Чудотворца в 2025 году, как и всегда, выпадает на Успенский пост, поэтому нужно соблюдать правила питания. Но самое главное — это не ограничения в еде, а доброта в сердце. Сделайте в этот день доброе дело: помогите нуждающимся, навестите больных, пожертвуйте в храм. Ведь именно в этом заключается истинный дух милосердия, который так ярко проявил сам Николай Чудотворец.