Патриарх Кирилл сел за руль КамАЗа

Патриарх Кирилл вместе с главой Татарстана Рустамом Миннихановым посетил научно-технический центр КамАЗа в Набережных Челнах, сообщили в пресс-службе автопроизводителя. В рамках своего визита патриарх совершил поездку на транспорте по территории центра.

Патриарх лично оценил «плавность хода и комфортабельность автомобиля КамАЗ-54901, как отмечается в сообщении. Также предприятие безвозмездно передало Русской православной церкви автобус КамАЗ-5222. В ответ патриарх преподнес компании в дар Казанскую икону Божией Матери.

Ранее в ходе встречи Высшего церковного совета патриарх Кирилл, предстоятель Русской православной церкви, обратил внимание на важность богословского анализа развития искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что технологии ИИ уже оказывают значительное воздействие на общество и требуют пристального внимания со стороны церкви.

Также патриарх Кирилл рассказал, каким человеком считает Путина. Он назвал его глубоко верующим, активно участвующим в жизни Церкви. Помимо этого, патриарх отметил, что Путин, будучи православным христианином, не стыдится посещать храмы и участвовать в таинствах, что служит примером для народа.