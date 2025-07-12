Патриарх Кирилл раскрыл, каким человеком считает Путина

Президент России Владимир Путин является искренне верующим и церковным человеком, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. По его словам, глава государства не скрывает своей религиозности и служит примером для многих, передает РИА Новости.

Мы прошли через эти атеистические гонения. <…> И во главе стоит православный человек — Владимир Владимирович Путин. <…> Никогда не стыдится ни в храм прийти, ни причаститься Святых Христовых Тайн. Как важно это для всего народа — добрый пример доброго христианина, — отметил патриарх.

Патриарх Кирилл подчеркнул, что исторические изменения, произошедшие в стране после советских времен, нашли отражение не только в массовом строительстве новых храмов, но и в личной духовной жизни лидеров государства. Он также назвал возрождение Церкви символом общего национального возрождения.

Ранее Путин в телеграмме по случаю 100-летия со дня преставления патриарха Тихона отметил его духовный подвиг в годы гонений на церковь. Глава России назвал святителя примером христианского самоотречения и мудрым хранителем православных традиций.