07 ноября 2025 в 16:41

В МИД России вступились за православие на Украине

Захарова: Еврокомиссия закрывает глаза на преследование УПЦ МП со стороны Киева

Здание МИД РФ Здание МИД РФ Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Еврокомиссия игнорирует преследования украинских православных со стороны Киева, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru в ходе брифинга. По ее словам, это доказывает «слепоту» европейских властей.

Еврокомиссия считает, что на подконтрольной Киеву территории редки такие нарушения религиозных прав, как угрозы и запугивание по признакам отношения к религии. Им надо было надеть мешок на голову, чтобы такое сказать? — возмутилась Захарова.

По ее словам, весь мир облетели кадры, как священнослужители на Украине сидят за решеткой, подвергаются судебным разбирательствам, как паства прячется или не может попасть в храмы, как церкви обстреливают или выносят оттуда иконы.

В Брюсселе в упор не видят, что ли, ни уголовных преследований священнослужителей Украинской православной церкви, ни рейдерских захватов храмов, ни системы дискриминации, ни публичной травли, ни глумления над православными святынями? — задалась вопросом представитель МИД.

По ее мнению, тот факт, что ЕК рекомендовала Киеву реализовать на практике шаги по созданию механизма юридического запрета крупнейшей конфессии в стране «в соответствии с международными стандартами обеспечения свободы совести и вероисповедания» — это издевка над идеалами защиты прав человека.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук обвинил президента Украины Владимира Зеленского в геноциде из-за гонений на УПЦ. Его слова стали ответом на преследование митрополита Святогорского Арсения и жестокое обращение с ним во время судебных заседаний.

Украина
Мария Захарова
православная церковь
Владимир Зеленский
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
