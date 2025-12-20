В Приморье двое школьников заразились туберкулезом

Двое школьников заразились туберкулезом в селе Чкаловское Спасского района Приморского края, сообщает региональная прокуратура. В учебном заведении началось расследование.

Прокуратура взяла на контроль расследование случая заболевания туберкулезом в образовательном учреждении Спасского района, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора ищут источник и причины заболевания туберкулезом некоторых учеников школы № 112 Новосибирска. В мэрии уточнили, что контактным детям провели внеочередную диагностику. Проверка проводится в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора по региону. На данный момент заболевание выявлено у шести учащихся. Сотрудники школы прошли внеочередную флюорографию.

До этого СК России по Приморью начал проверку из-за выявления туберкулеза у двух школьников в Дальнегорске. Случай привлек внимание нескольких надзорных ведомств и вызвал беспокойство у общественности. При этом заболевшие учатся в разных школах города.