Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 13:53

В Приморье двое школьников заразились туберкулезом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Двое школьников заразились туберкулезом в селе Чкаловское Спасского района Приморского края, сообщает региональная прокуратура. В учебном заведении началось расследование.

Прокуратура взяла на контроль расследование случая заболевания туберкулезом в образовательном учреждении Спасского района, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора ищут источник и причины заболевания туберкулезом некоторых учеников школы № 112 Новосибирска. В мэрии уточнили, что контактным детям провели внеочередную диагностику. Проверка проводится в соответствии с распоряжением Роспотребнадзора по региону. На данный момент заболевание выявлено у шести учащихся. Сотрудники школы прошли внеочередную флюорографию.

До этого СК России по Приморью начал проверку из-за выявления туберкулеза у двух школьников в Дальнегорске. Случай привлек внимание нескольких надзорных ведомств и вызвал беспокойство у общественности. При этом заболевшие учатся в разных школах города.

прокуратура
Приморский край
Россия
туберкулез
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Пенсионерка не смогла вернуть проданную «однушку» по «схеме Долиной»
Онколог ответил, почему операция могла не спасти Лобоцкого от рака
Путину вручили целую корзину с выпечкой из пекарни «Машенька»
Сильная метель и холод до –25? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Белоусов принял участие в новогодней «Елке желаний»
Названо место прощания с актером Лобоцким
Звезда YouTube Пол уехал в больницу с тяжелой травмой после боя с Джошуа
Очевидцы засняли охваченное огнем кафе в Киеве
Лавров рассказал об одном предложении России странам Африки
Минюст США завершил публикацию материалов по делу Эпштейна
ФИФА переписала гол 20-летней давности на Кержакова
В Киеве раскрыли, во сколько обойдутся Украине выборы
Виктория Боня восхитилась дочкой из-за мышления миллионера
Россиянам дали прогноз по ценам на жилье
Россиянин выследил и зарезал молодую стюардессу в одном из отелей в Дубае
В МИД сообщили о попытках ВСУ создать «зону убийств» в Курском приграничье
Молодая пара разбилась в ДТП из-за уходившего от погони пьяного водителя
В МИД РФ сообщили о преступных приказах командования ВСУ в Курской области
Женщина увидела в нашествии блох демонический ритуал
В Приморье двое школьников заразились туберкулезом
Дальше
Самое популярное
Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт
Общество

Печем всего один корж и получаем обалденный печеночный рулет: гораздо проще, чем готовить торт

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.