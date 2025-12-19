Шестеро детей заразились туберкулезом в школе

В новосибирской школе № 112 зафиксирован очаг туберкулеза: на данный момент заболевание выявлено у шести учащихся, сообщил в Telegram-канале депутат горсовета Антон Бурмистров. Один ребенок с открытой формой проходит лечение еще с конца прошлого года, а у пятерых остальных диагностирована закрытая и незаразная форма.

По информации Бурмистрова, Роспотребнадзор ограничил доступ посторонних в учебное заведение и провел внеочередную диагностику всех контактировавших с заболевшими. Специалисты расширяют круг обследуемых, чтобы найти источник инфекции и исключить дальнейшее распространение. Проверки проходят не только среди учеников и персонала, но также охватывают родственников школьников и даже сотрудников, уволившихся более года назад.

Елки отменены, в том числе сейчас идет сезон простуды, — добавил депутат.

Медики призывают родителей не игнорировать рекомендации по диагностике и профилактике. В школе усилен санитарный режим, а взрослым настоятельно советуют обеспечить детям полноценное питание и витаминизацию для укрепления иммунитета.

Ранее в Краснодарском крае учащиеся одной из школ отравились газом. На уроке биологии дети почувствовали запах, похожий на бытовой газ. После этого у них заболела головы, а одна из школьниц потеряла сознание.