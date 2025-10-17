Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 11:48

Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК

СК начал проверку по факту заболевания двух школьников туберкулезом в Приморье

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

СК России в Приморском крае инициировал проверку по факту выявления туберкулеза у двух школьников в городе Дальнегорске, сообщили в следственном управлении ведомства по региону. Инцидент привлек внимание нескольких надзорных ведомств и вызвал обеспокоенность общественности.

В сообщении СУ СК РФ по региону говорится, что ведомство приступило к процессуальным проверкам после получения информации в социальных сетях о выявлении туберкулеза у двух несовершеннолетних, обучающихся в разных учебных заведениях города. У обоих детей лабораторно подтвердили положительный результат туберкулиновой пробы (Манту).

Как уточнили в СУ СК, в настоящий момент дети проходят обследование в медицинском учреждении. По завершении всех проверочных мероприятий следствие примет окончательное процессуальное решение.

Региональная прокуратура информировала, что у учеников из разных общеобразовательных учреждений Дальнегорска подтвердили заболевание туберкулезом. После этого в школах провели необходимые санитарные обработки помещений.

Ранее стало известно, что прокуратура взялась за проверку по факту заболевания туберкулезом у двух школьников. Ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств случившегося.

СК РФ
заболевания
школьники
Приморье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Москалькова обвинила ВСУ в целенаправленном уничтожении журналистов
Лазарев прослезился во время своего грандиозного шоу в Москве
«Быть цветочком»: Пересильд вступила в новые отношения
Владельцы BMW обнаружили необычную проблему в своих машинах
«Будет «перетряска»»: Европе предсказали неутешительное будущее
Маск одним словом отреагировал на телефонный разговор Путина и Трампа
«Хорошая была пара»: криминальный куколд убил любовника жены
«Я с удовольствием!»: Шаляпин положил глаз на Бузову
«Бессмысленная эскалация»: американист о колебаниях Трампа по Tomahawk
В Нижнем Новгороде скончалась заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова
Политолог объяснил, почему Путин и Трамп встретятся в Венгрии вместо Турции
На Западе раскрыли, как Путин сумел переиграть Зеленского
Назван недуг, который Дайан Китон скрывала перед смертью
Теплые выходные или новые ливни? Прогноз погоды в Москве на неделю
Петербургская школьница получила компенсацию после падения на гололеде
Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК
Госдума может рассмотреть законопроект о круглогодичном призыве
Оператор дронов «КВН» за год разнес полсотни единиц бронетехники ВСУ
Тихановскую поставили перед неприятным выбором в Европе
«Хорошо горит»: подполье сообщило об атаке на самолеты НАТО в Кривом Роге
Дальше
Самое популярное
Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.