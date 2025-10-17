Туберкулез у двух школьников в Приморье привлек внимание СК

СК России в Приморском крае инициировал проверку по факту выявления туберкулеза у двух школьников в городе Дальнегорске, сообщили в следственном управлении ведомства по региону. Инцидент привлек внимание нескольких надзорных ведомств и вызвал обеспокоенность общественности.
В сообщении СУ СК РФ по региону говорится, что ведомство приступило к процессуальным проверкам после получения информации в социальных сетях о выявлении туберкулеза у двух несовершеннолетних, обучающихся в разных учебных заведениях города. У обоих детей лабораторно подтвердили положительный результат туберкулиновой пробы (Манту).
Как уточнили в СУ СК, в настоящий момент дети проходят обследование в медицинском учреждении. По завершении всех проверочных мероприятий следствие примет окончательное процессуальное решение.
Региональная прокуратура информировала, что у учеников из разных общеобразовательных учреждений Дальнегорска подтвердили заболевание туберкулезом. После этого в школах провели необходимые санитарные обработки помещений.
