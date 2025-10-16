Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 07:55

Два несовершеннолетних в Приморье заразились опасной инфекцией

В приморском Дальнегорске два ученика из разных школ заболели туберкулезом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В приморском городе Дальнегорске зафиксированы случаи заболевания туберкулезом среди учащихся двух разных общеобразовательных учреждений. По данному факту правоохранительные органы и надзорные ведомства организовали комплексную проверку, подтвердила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Прокуратура организовала проверку по факту выявления заболевания туберкулезом у двух учащихся разных школ города Дальнегорска. Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, — говорится в сообщении.

В настоящее время в образовательных учреждениях уже проведена полная санитарная обработка всех помещений. Специалисты управления Роспотребнадзора приступили к проведению административного расследования, в рамках которого устанавливаются возможные источники распространения инфекционного заболевания. По завершении проверочных мероприятий прокуратура планирует принять исчерпывающие меры для предотвращения дальнейшего распространения болезни и обеспечения безопасных условий обучения для всех учащихся городских школ.

Ранее депутат Госдумы Алексей Куринный предложил проверять мигрантов и лиц без гражданства на прививки по национальному календарю РФ. По его мнению, эта мера позволит дополнительно обезопасить общество от распространения заболеваний.

