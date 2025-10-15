В Госдуме придумали, как дополнительно защитить здоровье населения

Депутат Госдумы Алексей Куринный в беседе с НСН предложил проверять мигрантов и лиц без гражданства на прививки по национальному календарю РФ. По его мнению, эта мера позволит дополнительно обезопасить общество от распространения заболеваний.

Речь идет о заболеваниях, которые представляют социальную значимость и могут распространяться на территории России. Совершенно правильно, что это гепатит В и С, туберкулез, сегодня есть также проверка на ВИЧ-инфекции. На мой взгляд, еще было бы неплохо проверять прививки от ряда инфекционных заболеваний, — высказался Куринный.

Он добавил, что каждый иностранец должен иметь такой же иммунный статус, как и жители России. В противном случае мигранты будут источником инфекций, предупредил парламентарий.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин заявил, что вакцинация против гриппа является добровольной и должна оставаться таковой. Однако, по его словам, важно разъяснять значимость прививок и потенциальные последствия отказа от прохождения процедуры.