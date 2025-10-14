Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 10:13

В Госдуме рассказали, нужно ли заставлять россиян прививаться от гриппа

Депутат Говырин призвал не заставлять россиян прививаться от гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вакцинация против гриппа является добровольной и должна оставаться таковой, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Однако, по его словам, важно разъяснять значимость прививок и потенциальные последствия отказа от прохождения процедуры.

Вакцинация — дело добровольное и должно оставаться таким. Запретами и наказаниями здесь ничего не решить. Во Владимире противники вакцинации распространяют брошюры, в которых призывают людей не ставить прививки. В ответ на действия антипрививочников нужно вести просветительскую деятельность — привлекать к этому уважаемых экспертов, докторов, рассказывать людям о необходимости прививок, о последствиях отказа от них, — подчеркнул Говырин.

Он отметил, что каждый взрослый человек вправе сам решать, делать прививку или нет. Однако, по словам депутата, вакцинация не только защищает здоровье, но и благополучие близких, детей и пожилых родственников.

Это реально спасает от болезни в сезон простуд. Он, между прочим, уже практически наступил. В прошлом году в моем окружении те, кто не прививался, болели, а мне помогла вакцинация, — заключил Говырин.

Ранее главный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников заявил, что грипп может начаться с легкой слабости, першения в горле или насморка. По его словам, заболеть можно после контакта с носителем вируса, поскольку он передается воздушно-капельным путем.

