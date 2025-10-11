Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 октября 2025 в 04:19

Названы первые неочевидные симптомы гриппа

Врач Тяжельников: грипп может проявляться насморком или першением в горле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Грипп часто атакует неожиданно, но иногда организм может подавать едва заметные сигналы за несколько дней до болезни, сообщил РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. По его словам, может появиться легкая слабость, першение в горле или насморк.

Медик предупредил, что заболеть можно после контакта с носителем вируса, так как он передается воздушно-капельным путем. Грипп в основном атакует ослабленные организмы, но заразиться и получить тяжелые осложнения может и вполне здоровый человек с хорошим иммунитетом. Поэтому очень важно вовремя пройти процедуру вакцинации.

Грипп — это вирус, и стопроцентной защиты от него нет. Поэтому важно помогать своему организму, делая прививку от гриппа, — добавил врач.

Ранее ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заявил, что осенний всплеск простудных заболеваний связан с двумя основными факторами: похолоданием и увеличением количества контактов между людьми после летних отпусков. Однако новая волна заболеваемости ожидается в начале зимы. Он подчеркнул, что наиболее эффективной защитой от гриппа является вакцинация.

врачи
грипп
симптомы
вакцинации
