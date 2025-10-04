Эпидемиолог предупредил о надвигающейся на Россию волне заболеваемости Эпидемиолог Лебедев заявил, что волну заболеваемости гриппом стоит ждать к зиме

Осенний всплеск простудных заболеваний связан с двумя основными факторами: похолоданием и увеличением количества контактов между людьми после летних отпусков, заявил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев в интервью RT. Однако новая волна заболеваемости ожидается в начале зимы.

Если сейчас люди болеют ОРВИ, то зимой мы, вполне вероятно, встретимся уже и с вирусами гриппа, — сказал Лебедев.

Он подчеркнул, что наиболее эффективной защитой от гриппа является вакцинация, которую лучше всего проводить до начала активного роста заболеваемости — в сентябре, октябре или начале ноября. И рекомендовал соблюдать личные меры защиты: использовать медицинские маски в общественных местах, тщательно мыть руки с мылом после посещения общественных мест и транспорта, а также по возможности избегать мест массового скопления людей.

По словам Лебедева, наиболее уязвимыми перед тяжелым течением гриппа и осложнениями являются маленькие дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями. К группе риска также отнесены медики и соцработники, чья профессиональная деятельность связана с многочисленными контактами.

