В российском регионе установлен рекорд по укусам клещей

В Красноярском крае зафиксировано более 14 тысяч обращений из-за укусов клещей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Красноярском крае в 2025 году за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились рекордные 14 376 человек, включая 3059 детей, сообщает «МК в Красноярске». Как сообщили в Роспотребнадзоре, прививку от клещевого энцефалита в этом году сделали почти 140 тысяч жителей региона.

Как сообщается, уровень заболеваемости клещевыми инфекциями остается высоким: лабораторно подтверждено 243 случая клещевого энцефалита, 194 — боррелиоза, 21 — клещевого тифа и два — эрлихиоза. Благодаря профилактическим мерам, в частности массовой вакцинации, удалось снизить риски для населения.

Ранее врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен рассказал, что защититься от клещей поможет одежда с длинными рукавами, закрытая обувь и головной убор. По его словам, после отдыха на природе необходимо осматривать тело на наличие этих членистоногих. Он подчеркнул, что не стоит самостоятельно удалять клеща, поскольку есть риск оставить часть его тела внутри раны либо занести бактериальную инфекцию.

