Россиянам раскрыли простые секреты защиты от клещей на природе Врач Тен заявил, что от клещей защитят длинные рукава, головной убор и спреи

Защититься от клещей поможет одежда с длинными рукавами, закрытая обувь и головной убор, заявил NEWS.ru врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен. По его словам, после отдыха на природе необходимо осматривать тело на наличие этих членистоногих.

Чтобы минимизировать риск боррелиоза и других клещевых инфекций, необходимо ограничить посещение мест, где возможен контакт с клещом. Для прогулок желательно надевать одежду с длинными рукавами и штанинами, закрытую обувь, головной убор. После каждого отдыха на природе рекомендуется осматривать тело на наличие присосавшихся к коже клещей, — пояснил Тен.

Он подчеркнул, что не стоит самостоятельно удалять клеща, поскольку есть риск оставить часть его тела внутри раны либо занести бактериальную инфекцию. По его словам, необходимо срочно обратиться в больницу, где паразита аккуратно извлекут и сделают необходимые анализы.

Важно соблюдать меры предосторожности при работе и отдыхе на открытом воздухе, прогулках в лесу и высокой траве. Перед выходом на природу обрабатывайте одежду спреем от клещей. Двигайтесь по центральным тропинкам, избегая высокой травы и кустарников. Если вы собрали букет цветов, то перед тем, как ставить в вазу, потрясите его над ванной — там может прятаться клещ, — добавил Тен.

Ранее врач-терапевт высшей квалификации Людмила Лапа заявила, что для удаления клеща с тела следует использовать пинцет или другие специальные инструменты. По ее словам, после извлечения членистоногого место укуса необходимо обработать антисептиком, чтобы предотвратить инфекцию.