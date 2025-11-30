День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 ноября 2025 в 00:42

Ставшая звездой в TikTok блокадница скончалась на 105-м году жизни

Умерла 104-летняя блокадница и звезда TikTok Нина Сахарнова

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Нина Сахарнова, известная ленинградская блокадница, скончалась в возрасте 104 лет, передает «Фонтанка». Женщина получила известность благодаря ведению персонального блога в социальной сети TikTok.

Пенсионерка находилась на лечении в медицинских учреждениях с 11 ноября с подозрением на воспаление легких, отметили в источнике. По словам родственников, пациентка сознательно отказалась от дальнейшего продолжения лечения.

Открытое прощание с Сахаровой предварительно запланировано на 3 декабря. Оно состоится в крематории на Шафировском проспекте.

Ранее британский драматург, сценарист и режиссер Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет. Агенты сообщили, что он умер в окружении семьи в своем доме в Дорсете.

До этого стало известно, что за несколько дней до инсульта народный артист России Александр Градский перенес тяжелое отравление арбузами, которые привезла жена композитора Марина Коташенко. Об этом сообщил сын мэтра Даниил. Наследник артиста также отметил, что супруга покойного слишком поздно обратилась за медицинской помощью.

блокадники
смерти
Санкт-Петербург
TikTok
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирная жительница пострадала при атаке ВСУ на Белгородскую область
МИД Франции высказался о коррупционных делах на Украине
Стала известна реакция Ермака на свою отставку
Миллиардер в США построил огромное убежище на случай конца света
Ставшая звездой в TikTok блокадница скончалась на 105-м году жизни
«Дни сочтены»: в Раде оценили положение Зеленского
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 30 ноября 2025 года
Самолет ВСУ перевез военную технику из Израиля
Украинский дрон ударил по жилым домам в Донецке
Приметы 30 ноября: Григорий Зимоуказатель — провожаем осень, встречаем зиму
«Рабство», травма головы, роман с Сихарулидзе: как живет Елена Бережная
Украинские беженцы в Шотландии могут оказаться на улице
Стало известно, когда Уиткофф встретится с украинской делегацией
Силы ПВО России отбили массированную атаку дронов
За 15 минут: салат с копченой курицей и руколой — улетает тут же
«Балтика» обыграла «Спартак» в присутствии 19 тыс. зрителей
В США поддержали позицию Путина о незаинтересованности ЕС в мире
Офис французского СМИ эвакуировали из-за бомбы
Назван самый ожидаемый фильм 2026 года
Бастрыкин поручил возбудить дело против застройщика в Ленобласти
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут
Общество

Обычные блины в прошлом. Готовлю турецкие на манке — пышные как облака за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.