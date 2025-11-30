Ставшая звездой в TikTok блокадница скончалась на 105-м году жизни

Нина Сахарнова, известная ленинградская блокадница, скончалась в возрасте 104 лет, передает «Фонтанка». Женщина получила известность благодаря ведению персонального блога в социальной сети TikTok.

Пенсионерка находилась на лечении в медицинских учреждениях с 11 ноября с подозрением на воспаление легких, отметили в источнике. По словам родственников, пациентка сознательно отказалась от дальнейшего продолжения лечения.

Открытое прощание с Сахаровой предварительно запланировано на 3 декабря. Оно состоится в крематории на Шафировском проспекте.

