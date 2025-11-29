День матери
29 ноября 2025 в 20:45

Скончался один из самых известных драматургов Великобритании

Умер драматург и сценарист Том Стоппард

Том Стоппард Том Стоппард Фото: Cpna/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Британский драматург, сценарист и режиссер Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет, пишет United Agents. Агенты сообщили, что он умер в окружении семьи в своем доме в Дорсете.

Мы с глубокой скорбью сообщаем, что наш уважаемый клиент и друг Том Стоппард скончался в окружении своей семьи в своем доме в Дорсете. Его будут помнить за произведения, за их блеск и человечность, за его остроумие, дерзость, щедрость духа и глубокую любовь к английскому языку. Для нас было честью работать с Томом и знать его, — сообщили агенты.

Стоппард появился на свет 3 июля 1937 года в чешском Злине в еврейской семье. Его родные сперва вынужденно покинули страну из-за нацистской оккупации. Сперва они обосновались в Сингапуре, а затем переехали в Индию. Спустя время мать драматурга вступила в брак с майором британской армии и вместе с сыном перебралась в Великобританию.

Он прославился своими пьесами «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и «Берег Утопии», а также сценарием к картине «Анна Каренина». В 1999 году Стоппард получил «Оскар» и «Золотой глобус» за сценарий к «Влюбленному Шекспиру».

Ранее стало известно, что за несколько дней до инсульта народный артист России Александр Градский перенес тяжелое отравление арбузами, которые привезла жена композитора Марина Коташенко. Об этом сообщил сын мэтра Даниил. Наследник артиста также отметил, что супруга покойного слишком поздно обратилась за медицинской помощью.

