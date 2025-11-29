Скончался один из самых известных драматургов Великобритании

Британский драматург, сценарист и режиссер Том Стоппард скончался в возрасте 88 лет, пишет United Agents. Агенты сообщили, что он умер в окружении семьи в своем доме в Дорсете.

Мы с глубокой скорбью сообщаем, что наш уважаемый клиент и друг Том Стоппард скончался в окружении своей семьи в своем доме в Дорсете. Его будут помнить за произведения, за их блеск и человечность, за его остроумие, дерзость, щедрость духа и глубокую любовь к английскому языку. Для нас было честью работать с Томом и знать его, — сообщили агенты.

Стоппард появился на свет 3 июля 1937 года в чешском Злине в еврейской семье. Его родные сперва вынужденно покинули страну из-за нацистской оккупации. Сперва они обосновались в Сингапуре, а затем переехали в Индию. Спустя время мать драматурга вступила в брак с майором британской армии и вместе с сыном перебралась в Великобританию.

Он прославился своими пьесами «Розенкранц и Гильденстерн мертвы» и «Берег Утопии», а также сценарием к картине «Анна Каренина». В 1999 году Стоппард получил «Оскар» и «Золотой глобус» за сценарий к «Влюбленному Шекспиру».

