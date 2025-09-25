Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 сентября 2025 в 14:42

«Удар хлыста»: Домогаров убежден, что россияне не поймут пьесу Дюрренматта

Домогаров счел пьесу Дюрренматта сложной для восприятия российского зрителя

Александр Домогаров Александр Домогаров Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Пьеса швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта XX века может оказаться сложной для восприятия российского зрителя, заявил актер и режиссер Александр Домогаров, который планирует поставить ее. По словам артиста, содержание произведения будет восприниматься как «удар хлыста», передает корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции, посвященной открытию 96-го сезона в Центральном академическом театре Российской армии в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Работа предстоит, может быть, даже серьезнее, чем с романом, потому что пьеса для российского зрителя, она, мне кажется, на сегодняшний день достаточно сложна. <...> Для нас сегодня, живущих в 25−26 году, это будет, если вскрывать все, так сказать, пласты пьесы, это будет удар хлыста, — объяснил он.

Домогаров отметил, что, в отличие от творчества советского писателя Михаила Булгакова, с которым зритель знаком с детства, Дюрренматт воспринимается как чужая культурная территория. По словам актера, имя Дюрренматта для многих звучит не менее непривычно, чем фамилия автора из японской литературы.

Это не проходит, поэтому работа будет очень-очень серьезная. Я считаю, пьеса страшная, просто страшная, — подчеркнул Домогаров.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили рассказал, что больше не выйдет на сцену Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, где он играл в спектакле «Лето одного года». В этом сезоне пьесу убрали из репертуара. Партнерша Басилашвили по постановке, актриса Алиса Фрейндлих, первой отказалась от роли.
