«Удар хлыста»: Домогаров убежден, что россияне не поймут пьесу Дюрренматта

Пьеса швейцарского драматурга Фридриха Дюрренматта XX века может оказаться сложной для восприятия российского зрителя, заявил актер и режиссер Александр Домогаров, который планирует поставить ее. По словам артиста, содержание произведения будет восприниматься как «удар хлыста», передает корреспондент NEWS.ru с пресс-конференции, посвященной открытию 96-го сезона в Центральном академическом театре Российской армии в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Работа предстоит, может быть, даже серьезнее, чем с романом, потому что пьеса для российского зрителя, она, мне кажется, на сегодняшний день достаточно сложна. <...> Для нас сегодня, живущих в 25−26 году, это будет, если вскрывать все, так сказать, пласты пьесы, это будет удар хлыста, — объяснил он.

Домогаров отметил, что, в отличие от творчества советского писателя Михаила Булгакова, с которым зритель знаком с детства, Дюрренматт воспринимается как чужая культурная территория. По словам актера, имя Дюрренматта для многих звучит не менее непривычно, чем фамилия автора из японской литературы.

Это не проходит, поэтому работа будет очень-очень серьезная. Я считаю, пьеса страшная, просто страшная, — подчеркнул Домогаров.

