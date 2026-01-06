Атака США на Венесуэлу
06 января 2026 в 11:38

Силовики сорвали эротическое новогоднее шоу в Москве

В Москве задержали организаторов эротической новогодней постановки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Силовики сорвали показ «голой» новогодней постановки в Москве, передает Telegram-канал «112». Билеты на шоу стоили от 2 тыс. до 5 тыс. рублей.

Правоохранители обнаружили, что на спектакле голые актеры раздевали зрителей. По данным канала, семеро организаторов задержаны и будут привлечены за мелкое хулиганство, один из них незаконно находился на территории РФ.

До этого житель города Мурино в Ленинградской области пугал курьеров, выходя к ним абсолютно голым. Мужчина не стеснялся сотрудников сервисов доставки и онанировал прямо при них. Часть курьеров стала отказываться от работы по его адресу.

Ранее телеканал СТС полностью удалил со своего сайта один из эпизодов сериала «Воронины», содержащий упоминание ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Речь идет о шестой серии четвертого сезона.

В Чите тем временем в магазинах «Читай-город» пресекли распространение литературы с упоминанием ЛГБТ. В магазине обнаружили четыре книги с признаками пропаганды. Сообщается, что книги обнаружили осенью этого года покупатели.

Москва
спектакли
эротика
шоу
актеры
