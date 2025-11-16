Застуканный за просмотром эротики конгрессмен обвинил в этом Маска Конгрессмен Брэд Шерман обвинил Маска в появлении эротики на своем планшете

Представитель американского конгрессмена Брэда Шермана возложил вину за появление эротического контента в ленте политика на алгоритмы соцсети X, измененные предпринимателем и владельцем ресурса Илоном Маском, сообщает New York Post. В ответ на запрос издания представитель заявил, что неподобающие материалы демонстрируются пользователям без их запроса по вине руководства платформы.

Это было не более чем прокрутка ленты Twitter (прежнее название Х. — NEWS.ru), и, к сожалению, Илон Маск испортил алгоритм Twitter, чтобы предоставлять людям контент, о котором они не просили и на который не подписывались, — сказал представитель конгрессмена.

Скандал с Шерманом был вызван фотографиями, на которых видно, как политик в самолете просматривает эротический контент на своем планшете. Этот инцидент привлек повышенное внимание американской общественности.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов назвал репост видео модели OnlyFans Анны Малигон, предположительно ошибочно размещенный в аккаунте президента Украины Владимира Зеленского, лучшей публикацией в его профиле. Парламентарий добавил, что украинскому главе следовало бы чаще публиковать подобные материалы.