Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
20 октября 2025 в 17:05

«Остальное еще хуже»: Милонов высмеял Зеленского за репост видео модели

Милонов назвал ошибочный репост Зеленского лучшей публикацией в его аккаунте

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал репост видео OnlyFans-модели Анны Малигон, предположительно, ошибочно опубликованный в аккаунте президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена), лучшей публикацией в его профиле. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что лучше бы украинский лидер выкладывал подобный контент.

Даже если [репост сделали] помощники [Зеленского], то все очень гармонично связывается. Я думаю, что если была опубликована какая-то полуобнаженная девушка, то, как это ни парадоксально, это, наверное, одна из самых человеческих вещей, что есть в его соцсети. Потому что все остальное еще хуже. Лучше бы Зеленский публиковал контент 18+, тогда все бы относились к нему как к некому помешанному на эротике наркоману. Потому что то, что он публикует, — это не 18+, это вообще минус, и это не для людей, — высказался Милонов.

Ранее стало известно, что Зеленский поделился публикацией Малигон. Размещенный на странице главы государства ролик привлек внимание пользователей, после чего сразу был удален.

Виталий Милонов
Владимир Зеленский
соцсети
депутаты
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЦБ на распутье: что ждет ключевую ставку, ставки по вкладам, курс рубля
Саркози принял необычного посетителя перед отправкой в заключение
«Не зарплата, а пособие по старости». Что Роднина сказала о пенсии, реакция
«Подсудимые не присутствуют»: экс-нардеп о переговорах в Венгрии
«Ляхи испугались!» Польские наемники в панике бегут от РФ
Юрист ответил, что грозит учителю из Бурятии за сломанную школьнику руку
Россиянам дали неутешительный прогноз по вторичке на 2026 год
В Британии раскрыли, о чем страна собирается договориться с Польшей
Известная певица и актриса выступила на «Разговорах о важном»
Сотрудников ядерного агентства отстранили от работы из-за шатдауна в США
Россиянин пытался похитить ребенка на улице
В России зарегистрировали товарный знак известного модного дома
Стало известно, признал ли экс-глава курской корпорации развития вину
В Киеве раскрыли траты на защиту критической инфраструктуры
Захарова поставила Каллас на место после слов о Путине
Еще один российский миллиардер перестал быть холостяком
От листа до конструкции: технологии и этапы производства на одном заводе
Названы причины трагедии с выпавшей из окна восьмиклассницей
Мелкого текста в рекламе с энергетиками станет в разы больше
«Аналог каторги»: в ГД высказались об инициативе 12-летнего обучения
Дальше
Самое популярное
Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября
Регионы

Сотни убитых наемников и атака на завод: новости СВО к утру 19 октября

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента
Общество

Беру картошку, яйцо, муку — и стопка обалденных оладий к завтраку готова: всего 3 ингредиента

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина
Общество

Готовлю пасту путтанеска как в «Клане Сопрано»: итальянская классика за 20 минут для семейного ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.