«Остальное еще хуже»: Милонов высмеял Зеленского за репост видео модели

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал репост видео OnlyFans-модели Анны Малигон, предположительно, ошибочно опубликованный в аккаунте президента Украины Владимира Зеленского в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена), лучшей публикацией в его профиле. В разговоре с NEWS.ru парламентарий отметил, что лучше бы украинский лидер выкладывал подобный контент.

Даже если [репост сделали] помощники [Зеленского], то все очень гармонично связывается. Я думаю, что если была опубликована какая-то полуобнаженная девушка, то, как это ни парадоксально, это, наверное, одна из самых человеческих вещей, что есть в его соцсети. Потому что все остальное еще хуже. Лучше бы Зеленский публиковал контент 18+, тогда все бы относились к нему как к некому помешанному на эротике наркоману. Потому что то, что он публикует, — это не 18+, это вообще минус, и это не для людей, — высказался Милонов.

Ранее стало известно, что Зеленский поделился публикацией Малигон. Размещенный на странице главы государства ролик привлек внимание пользователей, после чего сразу был удален.