Инвалид-колясочник из России за год посетил 68 стран Инвалид-колясочник объехал 68 стран за год и побил мировой рекорд

Российский путешественник на инвалидной коляске установил мировой рекорд, побывав в 68 странах за один год, сообщает Telegram-канал Baza. Все поездки Илья Желнов планировал и организовывал сам: от покупки билетов до адаптации маршрутов под местные условия и собственные физические возможности.

Как пишет канал, россиянин за это время проехал по Азии, Европе, Африке, Ближнему Востоку, Южной Америке и даже добрался до Антарктиды. Финальной точкой маршрута стал Бахрейн. Более чем в 50 странах он оказался впервые. Предыдущий рекорд установила Рене Брунс из США, которой удалось посетить 66 стран, несмотря на травму спинного мозга.

Илья много лет активно путешествовал, однако летом 2020 года его жизнь резко изменилась из-за тяжелой травмы шейного отдела позвоночника. После этого последовали длительное восстановление и почти два года депрессии.

Ранее тревел-блогер, руководитель турфирмы Наталия Ансталь сообщила, что самые популярные туристические направления в Индии — это Гоа и Дели. Она также посоветовала российским туристам посетить Мумбаи, где расположен Болливуд — центр индийской киноиндустрии. По мнению турэксперта, еще одним интересным направлением считается Джайпур, именуемый «розовым городом».