Банды с мачете охотятся на российских туристов в одной стране

Банды с мачете охотятся на российских туристов в одной стране В Кении на россиян начали нападать банды с мачете

На российских туристов в Кении нападают банды с мачете, сообщил Telegram-канал SHOT. Девушка по имени Марина рассказала, что ее преследовали двое байкеров в городе Малинди, когда она возвращалась из бара.

Пострадавшая отметила, что один из них пытался вырвать у нее рюкзак, а второй ударил мачете по руке водителя. Нападение произошло рядом с госпиталем, охрана которого выбежала и спугнула агрессоров.

Марина добавила, что недавно было еще два похожих нападения: на местную пару и на россиянку в городе Накуру. Во всех случаях грабители были вооружены мачете и пытались украсть вещи. После рейдов задержали 13 предполагаемых участников группировки. Однако туристы уверены, что банда значительно больше.

Ранее 18-летняя россиянка погибла во время крушения катера в Андаманском море неподалеку от тайского острова Пхукет. При столкновении прогулочного катера с рыболовецким судном пострадали 19 иностранных туристов.

До этого во время туристического похода в Таиланде скончался россиянин. Трагический инцидент произошел на горной тропе, ведущей к буддийскому храму Тхам Та Пан, который расположен в провинции Пхангнга.