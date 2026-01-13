Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 15:27

Булгур с овощами — пошаговый рецепт сытного гарнира за 15 минут

Булгур с овощами Булгур с овощами Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Готовим сытный гарнир из булгура с овощами. Блюдо получается свежим и ароматным. Если хотите добавить булгуру с овощами немного пикантности — посыпьте готовый гарнир кинзой.

Для готовки вам понадобится

  • Булгур — 1 стакан
  • Черри — 250 г
  • Колючий огурчик — 4 шт.
  • Болгарский перчик — 2 шт.
  • Моцарелла — 1 упаковка
  • Оливковое масло — 30 мл
  • Сок лимона — хватит четвертинки плода
  • Горчица в зернах — 5 г
  • Соль — на вкус
  • Черный перец — на вкус

Способ приготовления

  1. Отварить булгур до готовности.
  2. Помидоры разрезать на две части.
  3. Огурец нарезать полукружочками.
  4. Нарезать перец тонкой соломкой.
  5. Моцареллу порвать на кусочки произвольной формы.
  6. В отдельной миске смешать оставшиеся ингредиенты. Заправить получившимся соусом салат. Приятного аппетита!

Также предлагаем подать на стол салат из курицы с сельдереем и яблоком.

