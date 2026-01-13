Булгур с овощами — пошаговый рецепт сытного гарнира за 15 минут

Готовим сытный гарнир из булгура с овощами. Блюдо получается свежим и ароматным. Если хотите добавить булгуру с овощами немного пикантности — посыпьте готовый гарнир кинзой.
Для готовки вам понадобится
- Булгур — 1 стакан
- Черри — 250 г
- Колючий огурчик — 4 шт.
- Болгарский перчик — 2 шт.
- Моцарелла — 1 упаковка
- Оливковое масло — 30 мл
- Сок лимона — хватит четвертинки плода
- Горчица в зернах — 5 г
- Соль — на вкус
- Черный перец — на вкус
Способ приготовления
- Отварить булгур до готовности.
- Помидоры разрезать на две части.
- Огурец нарезать полукружочками.
- Нарезать перец тонкой соломкой.
- Моцареллу порвать на кусочки произвольной формы.
- В отдельной миске смешать оставшиеся ингредиенты. Заправить получившимся соусом салат. Приятного аппетита!
