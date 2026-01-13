Булгур с овощами — пошаговый рецепт сытного гарнира за 15 минут

Готовим сытный гарнир из булгура с овощами. Блюдо получается свежим и ароматным. Если хотите добавить булгуру с овощами немного пикантности — посыпьте готовый гарнир кинзой.

Для готовки вам понадобится

Булгур — 1 стакан

Черри — 250 г

Колючий огурчик — 4 шт.

Болгарский перчик — 2 шт.

Моцарелла — 1 упаковка

Оливковое масло — 30 мл

Сок лимона — хватит четвертинки плода

Горчица в зернах — 5 г

Соль — на вкус

Черный перец — на вкус

Способ приготовления

Отварить булгур до готовности. Помидоры разрезать на две части. Огурец нарезать полукружочками. Нарезать перец тонкой соломкой. Моцареллу порвать на кусочки произвольной формы. В отдельной миске смешать оставшиеся ингредиенты. Заправить получившимся соусом салат. Приятного аппетита!

