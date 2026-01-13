Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 15:18

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Что такое боннский суп и почему на нем худеют? Что такое боннский суп и почему на нем худеют? Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Если в прошлые годы после праздничных каникулы вы обнаружили, что ваши вещи стали на размер меньше, а диеты не помогли, то в этом году стоит подключить тяжелую артиллерию. Предлагаем попробовать боннский суп, которые некоторые специалисты называется идеальным способом похудения.

Как приготовить боннский суп

Для его приготовления потребуются следующие ингредиенты:

  • сельдерей — 1 стебель;
  • томаты — 200 г;
  • морковь — 150 г;
  • сладкий перец — 100 г;
  • китайская капуста — 200 г;
  • репчатый лук — 100 г;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • сушеный чеснок — на кончике ножа;
  • свежий укроп — 1 веточка;
  • соль — на кончике ножа;
  • вода — 1 л.

Для приготовления супа в кипящую воду необходимо заложить порезанную кубиком морковь, проварить ее 7 минут и добавить в суп нарезанный кубиком сельдерей, нашинкованную соломкой капусту и измельченный лук. Через 10 минут засыпают мелко порезанный помидор и соломку сладкого перца. Еще через 10 минут в суп добавляют соль, лимонный сок и сушеный чеснок и выключают огонь. Кастрюлю закрывают крышкой и дают супу настояться 5 минут.

Его можно подавать со свежей зеленью как обычный суп или пюрировать смесь блендером. Сельдерей в рецепте можно заменить свежей петрушкой. В рецепт также можно добавить тмин, куркуму, каплю соуса табаско или приправу карри.

Чем полезен боннский суп

Боннский суп чрезвычайно полезен для здоровья, особенно после затяжных праздников с обилием калорийной еды. Прежде всего потому, что содержащиеся в нем овощи просто кладезь клетчатки. Благодаря низкому содержанию соли и острых специй суп не станет причиной отеков, а лимонный сок, который опытные повара нередко используют в качестве замены соли, помогает раскрыть вкус каждого овоща.

Почему на боннском супе худеют

Несмотря на большое количество ингредиентов, боннский суп содержит незначительное количество калорий. Так, в 100 г супа содержится всего 30 ккал, 1 г жиров и 5 г углеводов. Низкое содержание в его составе соли не дает задерживаться в организме лишней жидкости, что, вкупе с низким калоражем, также способствует похудению.

Помимо боннского супа и сокращения общего калоража, диета для похудения, предполагает и другие действия:

  • умеренную физическую активность;
  • отсутствие перекусов;
  • запрет на употребление жирной и жареной пищи;
  • запрет на употребление сахара и продуктов с его содержанием;
  • исключение из рациона хлеба;
  • запрет на алкоголь;
  • полный запрет соли;
  • соблюдение питьевого режима.

При этом сам боннский суп во время диеты, которая длится обычно неделю, можно употреблять каждый раз, когда вы чувствуете голод.

Подчеркнем, что диеты, предполагающие резкое снижение веса, особенно после праздников, могут нанести непоправимый вред здоровью. Если вы решили, что вам необходимо быстро привести фигуру в порядок, и выбрали для этой цели боннский суп, обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, чтобы не ухудшить состояние здоровья.

В целом же, чтобы не набрать вес во время праздников, врачи рекомендуют соблюдать умеренность в еде и алкоголе, каждый день бывать на свежем воздухе, больше двигаться и отдавать предпочтение здоровой пище.

