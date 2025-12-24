У участников «Касты» не осталось бизнеса в России

У участников «Касты» не осталось бизнеса в России Группа «Каста» окончательно избавилась от бизнеса в России

Все участники группы «Каста» закрыли бизнес в России, передает Telegram-канал SHOT. По информации авторов, последним свое ИП в сфере исполнительских искусств ликвидировал рэпер Антон Мишенин.

Отмечается, что первым от бизнеса в РФ в марте 2024 года избавился Хамиль (настоящее имя — Андрей Пасечный), затем Шым (настоящее имя — Михаил Епифанов) в июле 2025 года. Также в середине августа от собственного дела в России избавился Влади (настоящее имя — Владислав Лешкевич, внесен Минюстом РФ в список иноагентов), добавили авторы.

Ранее Влади получил отказ в суде после обращения о снятии статуса иностранного агента. По информации журналистов, просьбу участника группы «Каста» фактически не приняли к рассмотрению. Основанием для включения артиста в список иноагентов стало распространение материалов, содержащих недостоверные сведения о российских властях.

До этого стало известно, что дело рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов), обвиняемого в грабеже, начнут рассматривать 30 декабря. Судебное заседание назначено на 10:30.