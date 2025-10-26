Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 15:33

Популярный рэпер-иноагент столкнулся с отказом суда

Рэперу Влади отказали в снятии статуса иноагента

Рэпер Влади (настоящее имя — Владислав Лешкевич) Рэпер Влади (настоящее имя — Владислав Лешкевич) Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Рэпер Влади (настоящее имя — Владислав Лешкевич, внесен Минюстом РФ в список иноагентов) получил отказ в суде после обращения о снятии статуса иностранного агента, сообщает РИА Новости. По информации агентства, просьбу участника группы «Каста» фактически не приняли к рассмотрению.

Вынесено определение об оставлении жалобы без движения, — сказано в материалах дела.

Ранее рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) потребовали объявить нежелательным лицом на территории Литвы. С инициативой выступил мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас. Он сослался на запрос Службы безопасности Украины. Киев включил исполнителя в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности.

До этого Куйбышевский районный суд Сант-Петербурга оштрафовал на 40 тысяч рублей рок-музыканта Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Его признали виновным в распространении собственных материалов без соответствующей пометки.

Также экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин заявлял, что Гребенщикову, Алле Пугачевой и другим деятелям российского шоу-бизнеса, которые покинули Родину после начала СВО, будет трудно вернуться в Россию. Их негативные высказывания в адрес родной страны он сравнил с фекалиями.

