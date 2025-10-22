Суд наказал Гребенщикова за нарушение закона об иноагентах В Петербурге суд оштрафовал Гребенщикова за отсутствие маркировки иноагента

Куйбышевский районный суд Сант-Петербурга оштрафовал на 40 тысяч рублей рок-музыканта Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Его признали виновным в распространении собственных материалов без соответствующей плашки.

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности иноагента Бориса Борисовича Гребенщикова по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, — сказано в сообщении.

Ранее экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин заявлял, что Гребенщикову, Алле Пугачевой и другим деятелям российского шоу-бизнеса, которые покинули родину после начала СВО, будет трудно вернуться в Россию. Их негативные высказывания в адрес родной страны он сравнил с фекалиями, которыми «измазали двери своего дома», возвращение будет сложным в моральном смысле, считает музыкант.

До этого Решетин выразил мнение, что лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с его «гнусавыми аденоидами» можно петь песни у костра, но не выступать перед большой аудиторией на сцене. Он считает, что Макаревич попал в музыкальную индустрию по случайности и благодаря связям отца, но не внес существенного вклада в историю российской музыки.