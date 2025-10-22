Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 11:58

Суд наказал Гребенщикова за нарушение закона об иноагентах

В Петербурге суд оштрафовал Гребенщикова за отсутствие маркировки иноагента

Борис Гребенщиков Борис Гребенщиков Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Куйбышевский районный суд Сант-Петербурга оштрафовал на 40 тысяч рублей рок-музыканта Бориса Гребенщикова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Его признали виновным в распространении собственных материалов без соответствующей плашки.

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности иноагента Бориса Борисовича Гребенщикова по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ, — сказано в сообщении.

Ранее экс-скрипач группы «Аквариум» Андрей Решетин заявлял, что Гребенщикову, Алле Пугачевой и другим деятелям российского шоу-бизнеса, которые покинули родину после начала СВО, будет трудно вернуться в Россию. Их негативные высказывания в адрес родной страны он сравнил с фекалиями, которыми «измазали двери своего дома», возвращение будет сложным в моральном смысле, считает музыкант.

До этого Решетин выразил мнение, что лидеру группы «Машина времени» Андрею Макаревичу (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) с его «гнусавыми аденоидами» можно петь песни у костра, но не выступать перед большой аудиторией на сцене. Он считает, что Макаревич попал в музыкальную индустрию по случайности и благодаря связям отца, но не внес существенного вклада в историю российской музыки.

суды
иноагенты
штрафы
Борис Гребенщиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, получает ли Пугачева пенсию за границей
В ГД объяснили готовность Словакии поддержать новые санкции против России
Украине прилетела мощная ответка за атаки на гражданские объекты России
ВС России освободили населенные пункты в Днепропетровщине и Запорожье
«Привезли и выкинули»: на границе Латвии нашли зверски избитых беженцев
В Генштабе ВС РФ указали на рост угрозы для городов России
Житель Дагестана выстрелом из винтовки сбил украинский БПЛА
Налет на Дагестан, удар по Мордовии, «живой щит»: ВСУ атакуют РФ 22 октября
Педиатр предупредила о влиянии осени на школьников
Около сотни человек эвакуированы из московского ТЦ
Названа цель попыток Евросоюза саботировать переговоры в Венгрии
В московском ТЦ нашли предмет, из-за которого пришлось начать эвакуацию
Тараканов оценил перспективы российских баскетболистов в НБА
Рядом с парламентом европейского города прозвучала стрельба
Здоровье по расписанию: как техника помогает выстроить рацион без усилий
В Генштабе РФ выступили с важным заявлением для резервистов
Военный эксперт раскрыл, зачем НАТО снабжает Украину оружием в ущерб себе
Стало известно, что будет с работой проходящих военные сборы резервистов
Что такое НДФЛ простыми словами?
Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.