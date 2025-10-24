Моргенштерну могут запретить въезд в Литву

Мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас выступил с предложением объявить рэпера Алишера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) нежелательным лицом на территории Литвы, заявление опубликовано в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Через несколько дней артист должен выступить в стране с концертом.

Бенкунскас сослался на то, что Моргенштерн по запросу Службы безопасности Украины был включен Министерством культуры Украины в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Основной причиной своего предложения мэр назвал позицию рэпера относительно принадлежности Крыма.

Я не могу сидеть сложа руки и наблюдать, как артист, не знающий, чей Крым, публично проявляет уважение к Путину, — объяснил свою позицию политик.

Поскольку Вильнюс не может самостоятельно запрещать въезд частным лицам, мэр обратился в Министерство иностранных дел Литвы с просьбой оценить и рассмотреть возможность включения Моргенштерна в список нежелательных лиц. Кроме того, Бенкунскас попросил МИД оценить, не угрожает ли «информационной безопасности» Литвы деятельность агентства Ready Events, Sia, которое является организатором концерта.

Ранее Моргенштерн сообщал о переносе концертов в США. Он объяснил это трудностями с визой. Артист поделился документом, который подтверждает, что американское консульство отказало ему в получении документов. В бумаге указано, что для большей информации ему необходимо обратиться в посольство США в Варшаве.