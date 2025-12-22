Стало известно, когда будут судить Гуфа Суд над рэпером Гуфом назначили на 30 декабря

Дело рэпера Гуфа (Алексея Долматова), обвиняемого в грабеже, начнут рассматривать 30 декабря, свидетельствуют данные Наро-Фоминского городского суда Московской области. Судебное заседание назначено на 10:30, следует из информации, имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Судебное заседание назначено на 30 декабря 2025 года в 10:30, — говорится в сообщении.

Ранее в объединенной пресс-службе судов Московской области сообщили, что уголовное дело рэпера Гуфа о грабеже в бане поступило в Наро-Фоминский городской суд. В отношении артиста действует подписка о невыезде. По версии следствия, 23 октября 2024 года он вместе с сообщником в ходе конфликта в банном комплексе похитил у мужчины смартфон, применяя физическое насилие и угрозы.

Кроме того, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что по делу о грабеже рэперу и его сообщнику может грозить до семи лет лишения свободы. При этом юрист не исключил переквалификации обвинения, что увеличит возможный срок заключения до 10 лет.