24 декабря 2025 в 13:16

В Госдуме назвали регион, в котором снизилось количество разводов

Депутат Милонов: петербуржцы стали реже разводиться и чаще жениться

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Жители Санкт-Петербурга стали реже разводиться и чаще жениться, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, хотя демографическим прорывом город пока не отличается, положительная динамика в семейных вопросах все же наблюдается.

По моим ощущениям, снизилось количество разводов в Санкт-Петербурге. К тому же я заметил, что в городе увеличился интерес к заключению браков. Демографическим прорывом Санкт-Петербург пока не отличается, но все впереди, — высказался Милонов.

Он отметил, что ключевыми факторами для улучшения демографической ситуации являются не только материальная поддержка, но и нравственные установки в обществе. По его мнению, финансовая помощь важна, однако она не является панацеей и единственным условием для рождения детей.

Я считаю, что рождение детей — это не столько финансовая история, сколько нравственная: увязывать рождение ребенка исключительно с материальными вопросами — это абсолютно тупиковый вариант. Конечно, это важно, конечно, это нужно, но дети рождаются у родителей, которые хотят их иметь, а не у тех, кто слишком богат. Главное, чтобы было желание. Никакие деньги и социальные истории не могут быть единственным условием, которое позволит исправить эту ситуацию, — подытожил Милонов.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что программа материнского капитала будет сохранена и адаптирована под современные потребности родителей. По ее словам, эта демографическая мера доказала свою эффективность, дав хороший прирост, и теперь будет соответствующим образом актуализирована.

