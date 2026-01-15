Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 18:48

Захарова рассказала, с кем Россия будет обсуждать безопасность в Евразии

В МИД России заявили о готовности обсуждать безопасность с непредвзятой Европой

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия готова обсуждать создание новой и справедливой архитектуры безопасности в Евразии с теми европейскими странами, которые откажутся от антироссийской и русофобской политики, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что инициатива открыта для всех стран континента и будет опираться на действующие неевроатлантические объединения, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Готовы вести диалог на этот счет и с теми европейцами, кто откажется от агрессивной антироссийской, русофобской линии и курса на дестабилизацию Евразии, — говорится в сообщении.

Ранее Захарова заявила в ходе брифинга, что любые попытки «наказать» Россию обречены на провал и насмешки. Так она прокомментировала призыв генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе привлечь Москву к ответственности после удара крылатой ракетой «Орешник».

Кроме того, она заявила, что Москва рассмотрит возможность принятия ответных шагов на решение Финляндии отказаться от конвенции по запрету противопехотных мин. По ее словам, среди рассматриваемых вариантов — меры военно-технического характера.

Мария Захарова
Россия
Европа
Евразия
безопасность
