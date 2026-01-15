Захарова рассказала, с кем Россия будет обсуждать безопасность в Евразии

Россия готова обсуждать создание новой и справедливой архитектуры безопасности в Евразии с теми европейскими странами, которые откажутся от антироссийской и русофобской политики, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Она подчеркнула, что инициатива открыта для всех стран континента и будет опираться на действующие неевроатлантические объединения, сообщает корреспондент NEWS.ru.

Готовы вести диалог на этот счет и с теми европейцами, кто откажется от агрессивной антироссийской, русофобской линии и курса на дестабилизацию Евразии, — говорится в сообщении.

Ранее Захарова заявила в ходе брифинга, что любые попытки «наказать» Россию обречены на провал и насмешки. Так она прокомментировала призыв генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе привлечь Москву к ответственности после удара крылатой ракетой «Орешник».

Кроме того, она заявила, что Москва рассмотрит возможность принятия ответных шагов на решение Финляндии отказаться от конвенции по запрету противопехотных мин. По ее словам, среди рассматриваемых вариантов — меры военно-технического характера.