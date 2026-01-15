Захарова раскрыла, чем чреваты попытки Запада «наказать» Россию

Любые попытки «наказать» Россию обречены на провал и осмеяние, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. Так она прокомментировала призыв генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе привлечь Москву к ответственности после удара «Орешником», передает корреспондент NEWS.ru.

Попытки «наказать» Россию, «поставить в угол» или что-то еще там с нами сделать обречены на провал, ну и на осмеяние. Конъюнктурные демарши оппонентов из Страсбурга ничего в этом плане не изменят, — подчеркнула дипломат.

Ранее Ален Берсе заявил, что Совет Европы работает над механизмами, которые позволили бы привлечь Москву к ответственности на фоне ситуации на Украине. Так он прокомментировал новость о применении Россией «Орешника».

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал кадры ударов по стратегическим объектам на западе Украины при помощи ракетного комплекса «Орешник». Видео он сопроводил предостережением в адрес европейских политиков, обсуждающих возможность отправки своих военных на Украину.