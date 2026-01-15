Захарова отреагировала на решение Финляндии по противопехотным минам Захарова допустила ответ на решение Финляндии выйти из конвенции о минах

Россия оставляет за собой право принять ответные меры в связи с решением Финляндии выйти из конвенции о запрете противопехотных мин, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, речь идет о мерах в том числе военно-технического характера.

Россия, разумеется, оставляет за собой право отвечать на любые враждебные действия путем принятия адекватных мер, в том числе в случае необходимости военно-технического характера, — сказала она.

Хельсинки 10 января официально покинул Оттавскую конвенцию о запрете противопехотных мин. Финляндия уведомила ООН о соответствующем решении 10 июля.

До этого член финляндской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема сообщил, что власти страны тайно изучают перспективу размещения ядерного оружия на своей территории. Он подчеркнул, что отношения между Россией и Финляндией находятся на самой низкой точке за всю историю. Финляндия, став полноправным членом НАТО в 2023 году, оказалась в состоянии конфронтации с Россией, заявил политик. Он указал на рост антироссийских настроений и санкционного давления, а также на действия, направленные на использование Финляндии в качестве инструмента против РФ.