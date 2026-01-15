Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 18:45

Захарова: любые судебные решения США по Мадуро будут незаконными

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press
Любые судебные решения властей США по делу президента Венесуэлы Николаса Мадуро будут незаконными, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, как глава государства он обладает абсолютным иммунитетом от юрисдикции Вашингтона, передает корреспондент NEWS.ru.

Даже отвлекаясь от вопроса о незаконном применении вооруженной силы, <…> сам факт его похищения и содержания под стражей грубейшим образом нарушает международно-правовые обязательства Соединенных Штатов Америки. Такими же незаконными будут и любые судебные решения, если только американский суд не вспомнит о международном праве, — добавила дипломат.

Ранее Мадуро, который находится в тюремной камере в США, через сына попросил сторонников не грустить. Сын президента Николас Мадуро Гуэрра, выступая на съезде правящей Единой социалистической партии Боливарианской Республики, также передал собравшимся, что с политиком все в порядке.

Тем временем политолог-американист Малек Дудаков заявил, что американский лидер Дональд Трамп вряд ли помилует и освободит Мадуро. Он отметил, что соответствующие призывы России и Китая не повлияют на главу США. При этом он не исключил и вынесение оправдательного приговора.

Россия
Мария Захарова
Николас Мадуро
Венесуэла
