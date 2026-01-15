В США уточнили данные о шестом захваченном танкере с нефтью из Венесуэлы

В США уточнили данные о шестом захваченном танкере с нефтью из Венесуэлы ВС США: шестым захваченным танкером с нефтью из Венесуэлы стало судно Veronica

Еще одним танкером, захваченным Соединенными Штатами, оказалось судно Veronica, сообщило Южного командования Вооруженных сил США в социальной сети X. Уточняется, что оно перевозило нефть из Венесуэлы. Примечательно, что это уже шестой такой танкер, захваченный американскими войсками.

Перед рассветом морпехи и моряки из состава объединенной группы «Южное копье» при поддержке Министерства внутренней безопасности выдвинулись с авианосца Gerald R. Ford и задержали танкер Veronica без происшествий, — говорится в сообщении.

Уточняется, что танкер Veronica нарушил карантин для находящихся под санкциями судов в Карибском море, введенный президентом США Дональдом Трампом. При этом, согласно данным сервиса Marinetraffic, судно передвигалось под флагом Гайаны.

США захватили перевозивший нефть из Венесуэлы танкер днем 15 января. Операция прошла в Карибском море.

Ранее США запросили судебные ордера на задержание еще нескольких десятков танкеров, которые связаны с нефтью Венесуэлы. Зафиксировано множество запросов на гражданскую конфискацию в окружные суды, в основном в Вашингтоне.