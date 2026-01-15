Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 18:47

Швыдкой нашел объяснение популярности ремейков советских фильмов у молодежи

Швыдкой связал популярность ремейков советских фильмов с ностальгией по СССР

Михаил Швыдкой Михаил Швыдкой Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Ремейки советских фильмов обретают популярность среди молодежи из-за ностальгии по СССР, заявил NEWS.ru спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству, бывший министр культуры Михаил Швыдкой. По его мнению, такие произведения следует создавать, учитывая, что у детей формируется современное восприятие мира.

Сегодня у детей и молодежи возникла странная операция, своего рода ностальгия по времени, в котором они никогда не жили. Это сравнительно новое явление. Явное возвращение в Советский Союз, в страну, в которой они не жили, подробностей не знают, но у них есть некое ощущение, что это была страна, в которой было справедливо, весело, радостно, и мороженое стоило 20 копеек. Я думаю, такое общественно-психологическое состояние во многом и определяет успех этих картин. И во многом обращение к прошлым лентам имеет коллективно-бессознательный смысл, — пояснил Швыдкой.

Он подчеркнул, что ремейки создаются на основе фильмов, которые изначально были успешными и уникальными. По его словам, сегодня создать такую же «совершенную художественную ткань» на современном материале крайне сложно. Он указал, что ремейк дает возможность использовать проверенные временем, но уже классические формы.

Ремейки нужны из-за другой скорости восприятия. «Буратино» 1975 года не подходит под скорость восприятия сегодняшнего ребенка, поэтому нужна другая и оптика, и другой монтаж, и, может быть, даже другие персонажи, к которым сегодняшний ребенок привык. Самая последняя причина — это безопасно. Я думаю, что создатели этих лент ориентированы на то, что они инстинктивно не хотят рисковать, работая с современным материалом, — добавил Швыдкой.

Кроме этого, он отметил, что сегодня ремейки адаптируют под современные реалии, убирая из них сцены с курением и алкоголем. По мнению экс-министра культуры, создателей нельзя винить за это, поскольку никто не хочет сталкиваться с законом. Швыдкой пояснил, что современное общество явно стремится к доброте и справедливости, а не к ненависти.

Ранее сообщалось, что фильм «Чебурашка 2» режиссера Дмитрия Дьяченко стал вторым в истории российского проката, чьи кассовые сборы превысили 5 млрд рублей. Это достижение было достигнуто быстрее, чем в случае с первой частью.

ремейки
фильмы
мультфильмы
россияне
кино
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Александрина Гуловская
А. Гуловская
