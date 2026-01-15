Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
15 января 2026 в 18:39

«Не подавитесь»: Захарова дала совет ЕС на фоне ситуации с Гренландией

Захарова призвала Евросоюз не подавиться претензиями США на Гренландию

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Читайте нас в Дзен

Представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга предложила странам Европы «откушать, что приготовили, и не подавиться» претензиями президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. Также она напомнила о ситуации с признанием европейскими государствами независимости Косова, передает корреспондент NEWS.ru.

Я думаю, весь Европейский союз горделиво там вписывал себе еще одну звездочку на фюзеляж. Они даже не предполагали, что залетят в пике. А чем ситуации-то отличаются? Ничем. Или что, они считали, что их спасет лояльность США и их уберегут от этого? — подчеркнула дипломат.

Она предложила внимательно изучить заявления президента России Владимира Путина, сделанные в тот период, в том числе его знаменитую речь в Мюнхене, где предупреждалось, что созданный прецедент коснется в будущем всех. По мнению Захаровой, европейцы не ожидали, что они сами станут заложниками схемы, которую разработали и одобрили.

Как говорится, наслаждайтесь. Откушайте, что приготовили, не подавитесь. Обратно не принимается, — резюмировала представитель МИД.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» заявил, что Россия не заинтересована в том, чтобы США покупали Гренландию у Дании, так как часть этих средств, вероятнее всего, будет направлена на поддержку Украины. По его словам, судьба острова только на первый взгляд не касается граждан РФ.

Мария Захарова
США
Гренландия
Евросоюз
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме рассказали, какой болезнью страдает Запад
Макрон выступил с окровавленным глазом: что с ним, бьет ли его Брижит
Сегодня без мяса: рецепт тушеной капусты на сковороде
Антироссийские санкции обернулись для Швейцарии судом
Россиянам перечислили ситуации, в которых можно не выходить на работу
Умер известный театральный критик
«Определенно мужчина»: знаменитый писатель о Калининграде в образе человека
Бывший российский бизнесмен продаст ракеты ВСУ? Что известно о Ruta Block 2
Концерты Долиной в двух областях могут быть отменены
В Москве придумали новый вид шеринга с лопатами
«Будет могильщиком»: депутат о заявлениях Федорова про дезертирство в ВСУ
В центре города в Нидерландах прогремел мощный взрыв
Умерла «тайная дочь» Фредди Меркьюри: причины смерти, почему ее скрывали
Избивавшего людей военкома отправили на фронт
«Сибирский удар» заморозит Европу: какая погода ждет Москву в феврале
Юная «замена» Зарубина поделилась впечатлениями от встречи с Путиным
В США уточнили данные о шестом захваченном танкере с нефтью из Венесуэлы
Стало известно, почему «боевая саранча» армии России вызвала шок на Украине
Рогозин показал истинное лицо запретившего на Украине Пушкина политика
Захарова рассказала, с кем Россия будет обсуждать безопасность в Евразии
Дальше
Самое популярное
Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло
Семья и жизнь

Готовим лучший чебурек: идеальное тесто, сочная начинка и правильное масло

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития
Семья и жизнь

Пирог «Тающий миг»: нежнейшее творожное лакомство для семейного чаепития

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом
Общество

Пачка творога и три ложки муки. Готовлю нежные сырники с изюмом — тают во рту со сметаной и медом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.