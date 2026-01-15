«Не подавитесь»: Захарова дала совет ЕС на фоне ситуации с Гренландией

Представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга предложила странам Европы «откушать, что приготовили, и не подавиться» претензиями президента США Дональда Трампа в отношении Гренландии. Также она напомнила о ситуации с признанием европейскими государствами независимости Косова, передает корреспондент NEWS.ru.

Я думаю, весь Европейский союз горделиво там вписывал себе еще одну звездочку на фюзеляж. Они даже не предполагали, что залетят в пике. А чем ситуации-то отличаются? Ничем. Или что, они считали, что их спасет лояльность США и их уберегут от этого? — подчеркнула дипломат.

Она предложила внимательно изучить заявления президента России Владимира Путина, сделанные в тот период, в том числе его знаменитую речь в Мюнхене, где предупреждалось, что созданный прецедент коснется в будущем всех. По мнению Захаровой, европейцы не ожидали, что они сами станут заложниками схемы, которую разработали и одобрили.

Как говорится, наслаждайтесь. Откушайте, что приготовили, не подавитесь. Обратно не принимается, — резюмировала представитель МИД.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» заявил, что Россия не заинтересована в том, чтобы США покупали Гренландию у Дании, так как часть этих средств, вероятнее всего, будет направлена на поддержку Украины. По его словам, судьба острова только на первый взгляд не касается граждан РФ.