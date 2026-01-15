Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 18:25

Минфин предложил запретить крупные сделки между физлицами и компаниями

Минфин предложил госрегистрацию сделок с наличными между физлицами и компаниями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Минфин России подготовил законопроект, запрещающий государственную регистрацию сделок между физическими и юридическими лицами, если они проводятся наличными средствами сверх установленных лимитов, сообщает «Интерфакс». Инициатива направлена на борьбу с теневой экономикой.

Ведомство предлагает ввести лимит в 5 млн рублей за одну сделку и совокупный месячный лимит в 50 млн рублей. Это затронет операции с недвижимостью, договоры аренды на срок от года и продажу предприятий. Сейчас таких ограничений нет, что, по мнению Минфина, позволяет вводить в оборот средства сомнительного происхождения.

Проект закона с поправками в Гражданский кодекс уже направлен на согласование в Банк России, Росфинмониторинг и Росреестр. Он реализует правительственный план по «обелению» отдельных секторов экономики.

Ранее в Министерстве финансов России сообщили, что публикация сведений о дополнительных нефтегазовых доходах бюджета отложена на ближайшие дни. Информация об объемах операций с валютой и золотом в рамках бюджетного правила также будет представлена позднее.

