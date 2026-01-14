Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета

Публикация сведений о дополнительных нефтегазовых доходах бюджета отложена на ближайшие дни, сообщили в Министерстве финансов России. Информация об объемах операций с валютой и золотом в рамках бюджетного правила также будет представлена позднее.

В ведомстве пояснили, что перенос связан с завершающим этапом подготовки оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года. В частности, требуется окончательное подтверждение данных о фактическом поступлении доходов от нефтегазового сектора.

Ранее сообщалось, что Минфин России прекратил действие льготного налогового режима, который прежде применялся к услугам по обслуживанию банковских карт. Согласно новой позиции, теперь облагаться НДС будут операции по выпуску и обслуживанию пластиковых карт, эквайринг, а также услуги по обработке данных по ним.

До этого стало известно, что Минфин США продлил до 18 июня 2026 года лицензию, которая выводит из-под санкций связанные с нефтегазовым проектом «Сахалин-2» операции. Предыдущая лицензия действовала до 19 декабря.