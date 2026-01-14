Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
14 января 2026 в 12:26

Власти России отложили публикацию важных данных о допдоходах бюджета

Минфин перенес публикацию данных о дополнительных нефтегазовых доходах бюджета

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Публикация сведений о дополнительных нефтегазовых доходах бюджета отложена на ближайшие дни, сообщили в Министерстве финансов России. Информация об объемах операций с валютой и золотом в рамках бюджетного правила также будет представлена позднее.

В ведомстве пояснили, что перенос связан с завершающим этапом подготовки оперативного отчета об исполнении федерального бюджета по итогам 2025 года. В частности, требуется окончательное подтверждение данных о фактическом поступлении доходов от нефтегазового сектора.

Ранее сообщалось, что Минфин России прекратил действие льготного налогового режима, который прежде применялся к услугам по обслуживанию банковских карт. Согласно новой позиции, теперь облагаться НДС будут операции по выпуску и обслуживанию пластиковых карт, эквайринг, а также услуги по обработке данных по ним.

До этого стало известно, что Минфин США продлил до 18 июня 2026 года лицензию, которая выводит из-под санкций связанные с нефтегазовым проектом «Сахалин-2» операции. Предыдущая лицензия действовала до 19 декабря.

Россия
Минфин
бюджеты
доходы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Регионам разрешат решать судьбу этнических анклавов
Рэпер Гуф прибыл в суд по обвинению в грабеже в бане
Лавров назвал серьезными встречи Путина с Уиткоффом и Кушнером по Украине
«Готовится большая история»: раскрыта тайна обвинений НАБУ против Тимошенко
Генерал объяснил резко возросшую активность авиации НАТО в польском Жешуве
Лавров озвучил условие переговоров по Украине, которое поддерживает Путин
Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании женщины после схода наледи
Лавров указал на проявление ухудшения конкурентных позиций США
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 14 января, фото, видео
В Перми наказали школьников за хвастовство зацепингом в соцсетях
«Женщины — инкубаторы»: педофил жил с проституткой и насиловал ее дочь
Ребенку попалась проволока в шаурме
В Испании предупредили о трениях Европы с США из-за плана по Украине
«Организм божества»: глава Минздрава США удивился живучести Трампа
Студентка устроилась курьером и выманила 5 млн рублей у школьницы
Слуцкий объяснил идею ЕС назначить спецпредставителя для диалога с Россией
Стало известно, когда в Иране восстановят интернет
В Химках мужчина выпал из окна во время вечеринки и попал на видео
Прохожий нашел останки собаки в пакете на юге Москвы
В Петербурге сотрудник отсудил у бывшего работодателя 3 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Боннский суп для полезного похудения после праздников
Семья и жизнь

Боннский суп для полезного похудения после праздников

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда
Семья и жизнь

Овощной салат с курицей и яблоками — фантазия для легкого обеда

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин
Семья и жизнь

Картофельное пюре с фаршем под сырной шапкой — сытная запеканка на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.