В США снова смягчили антироссийские санкции Минфин США продлил исключения из санкций для проекта «Сахалин-2»

Минфин США продлил до 18 июня 2026 года лицензию, которая выводит из-под санкций связанные с проектом «Сахалин-2» операции, передает ТАСС. Предыдущая лицензия действовала до 19 декабря.

Уточнялось, что документ будет действителен «до 00:01 по времени восточного побережья США 18 июня 2026 года». «Сахалин-2» — это нефтегазовый проект, который реализуется на условиях соглашения о разделе продукции. В его рамках ведутся разработка Пильтун-Астохского и Лунского месторождений.

Ранее политолог Константин Блохин заявил, что американские СМИ распространяют слухи о новых санкциях против России, которые Вашингтон якобы может ввести против Москвы, чтобы угодить главе Белого дома Дональду Трампу. По его словам, активная информационная кампания может быть связана с попыткой повлиять на переговорный процесс по конфликту на Украине.

Ранее сообщалось, что США готовят новый пакет санкций против России с целью усилить давление на Москву в случае, если она откажется подписывать мирное соглашение с Киевом. По словам американских журналистов, новые рестрикции будут известны уже на этой неделе.