01 октября 2025 в 10:38

В России нарастят поставки через «Арктик СПГ-2» и «Сахалин-2» в одну страну

Цивилев сообщил о наращивании поставок СПГ в Китай

Фото: Rosneft/via Globallookpress.com/Global Look Press

Москва намерена наращивать поставки газа в Китай через проекты «Арктик СПГ-2» и «Сахалин-2», сообщил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью журналу «Эксперт». Он отметил, что у Москвы хорошие перспективы сотрудничества с Пекином, а также с Нью-Дели.

Россия также планирует наращивать поставки не только трубопроводного, но и сжиженного природного газа в Китай, особенно с проектов «Арктик СПГ-2» и «Сахалин-2». Здесь у нас очень серьезное совместное продвижение идет, — подчеркнул Цивилев.

Он напомнил, что Китай является давним партнером России. На данный момент Москва с Пекином реализуют проект «Сила Сибири», в декабре 2024 года он вышел на суточный объем поставок в годовом выражении в размере 38 млрд куб. м.

Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что запуск проекта «Сахалин-3» состоится в 2028 году, газ будет идти в Китай и на Дальний Восток РФ. Строительство нового газопровода предполагает освоение Киринского и Южно-Киринского месторождений газа. Член правления и начальник департамента «Газпрома» Сергей Меньшиков сообщил, что упомянутые месторождения являются ключевыми для Дальнего Востока.

Сергей Цивилев
Китай
СПГ
Сахалин-2
