В России рассказали о масштабных перспективах экспорта угля в Индию

В России рассказали о масштабных перспективах экспорта угля в Индию Цивилев: Россия нарастит поставки угля в Индию до 40 млн тонн к 2035 году

Россия намерена увеличить поставки угля в Индию до 40 млн тонн к 2035 году, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью ТАСС. Глава ведомства охарактеризовал Индию как одного из ключевых потребителей российского угля и подтвердил планы по значительному наращиванию экспортных объемов.

Индия — крупный потребитель нашего угля. Мы планируем нарастить экспорт угля в страну до 40 млн тонн к 2035 году, — сказал Цивилев.

Ранее глава Минэнерго заявил о положительном влиянии мер государственной поддержки на угольную отрасль. По его словам, предприятия сохраняют стабильную работу, своевременно выплачивают заработную плату, а в первом полугодии текущего года объем добычи угля сохранился на уровне прошлогоднего показателя в 218,8 млн тонн.

Кроме того, Цивилев отметил, что Россия уже достигла стратегической цели по перенаправлению ресурсных поставок с западного направления. По его словам, Москва в настоящее время осуществляет экспорт газа, нефти, нефтепродуктов и угля в страны восточного и южного регионов.

Также крупнейший индийский покупатель российской нефти компания Reliance Industries присоединилась к антироссийским санкциям. При этом корпорация планирует сохранить партнерские отношения с существующими поставщиками энергетических ресурсов.