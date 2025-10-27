Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
27 октября 2025 в 13:46

В России рассказали о масштабных перспективах экспорта угля в Индию

Цивилев: Россия нарастит поставки угля в Индию до 40 млн тонн к 2035 году

Отгрузка угля Отгрузка угля Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россия намерена увеличить поставки угля в Индию до 40 млн тонн к 2035 году, заявил министр энергетики РФ Сергей Цивилев в интервью ТАСС. Глава ведомства охарактеризовал Индию как одного из ключевых потребителей российского угля и подтвердил планы по значительному наращиванию экспортных объемов.

Индия — крупный потребитель нашего угля. Мы планируем нарастить экспорт угля в страну до 40 млн тонн к 2035 году, — сказал Цивилев.

Ранее глава Минэнерго заявил о положительном влиянии мер государственной поддержки на угольную отрасль. По его словам, предприятия сохраняют стабильную работу, своевременно выплачивают заработную плату, а в первом полугодии текущего года объем добычи угля сохранился на уровне прошлогоднего показателя в 218,8 млн тонн.

Кроме того, Цивилев отметил, что Россия уже достигла стратегической цели по перенаправлению ресурсных поставок с западного направления. По его словам, Москва в настоящее время осуществляет экспорт газа, нефти, нефтепродуктов и угля в страны восточного и южного регионов.

Также крупнейший индийский покупатель российской нефти компания Reliance Industries присоединилась к антироссийским санкциям. При этом корпорация планирует сохранить партнерские отношения с существующими поставщиками энергетических ресурсов.

Минэнерго
Сергей Цивилев
Россия
Индия
уголь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как изменилась стоимость ОСАГО для россиян
В России оценили интерес стран АСЕАН к Северному морскому пути
Ветеран Афганистана Трещев вновь подал иск к Пугачевой
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 27 октября, фото, видео
Власти Литвы намерены принять новое решение по границе с Белоруссией
Сборная России по футболу объявила расширенный состав на ноябрьские матчи
Армения сделала шаг навстречу Азербайджану в вопросе транзита грузовиков
Генерал ответил, сколько истребителей Mirage ВСУ могут получить от Франции
Любовь к Киеву, отказ сниматься у Михалкова, долги: как живет Кирилл Кяро
В России признали нежелательными две украинские организации
В деле о неудавшемся похищении футболиста «Зенита» появилась новая деталь
Раскрыты последствия ударов ВСУ по Белгородскому водохранилищу
Появились неожиданные подробности об «инопланетном корабле» 3I/ATLAS
На Украине забили тревогу из-за цен на электрогенераторы
Российский губернатор поручил создать «Крематорий» и реестр кладбищ
Созданную иноагентом организацию могут признать террористической
Психолог подсказала технику, которая поможет справиться с тревогой
Астроном раскрыл, что за небесное тело заметили в небе над Москвой
В Петербурге впервые за шесть лет закрылся салон Lada
Путин денонсировал одно соглашение с США в ядерной сфере
Дальше
Самое популярное
Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук
Общество

Грудка в луковом одеяле: такую вкусную курицу вы еще не ели, а нужны только филе и лук

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато
Общество

Курицу больше не жарю. Беру грудку, сыр и немного муки — скандинавский пирог с сырной корочкой. Смотрится вкусно и богато

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно
Москва

Атака БПЛА на Москву ночью 27 октября: пострадавшие, взрывы, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.