24 октября 2025 в 21:26

Крупнейший покупатель российской нефти присоединился к санкциям против РФ

Reuters: индийская Reliance Industries будет соблюдать санкции против России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Компания Reliance Industries, которая является крупнейшим индийским покупателем нефти из России, примкнула с антироссийским санкциям, передает Reuters. В то же время, как пишет агентство, фирма намерена сохранить отношения с нынешними поставщиками энергоносителей.

Индия, крупнейший индийский покупатель российской нефти, будет соблюдать западные санкции против Москвы, сохраняя при этом отношения с нынешними поставщиками нефти, — сказано в публикации.

В материале сказано, что компания, подконтрольная миллиардеру Мукешу Амбани и управляющая крупнейшим в мире нефтеперерабатывающим комплексом в Джамнагаре, до этого подписала долгосрочный контракт на поставку почти 500 тыс. баррелей российской нефти.

Ранее министр торговли и промышленности Пиюш Гоял заявил, что Индия не намерена заключать двустороннее торговое соглашение с США в спешке или под внешним давлением. Он добавил, что страна настроена на долгосрочную перспективу и никогда не принимает решений под дулом пистолета.

До этого замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов сообщил, что стоимость бензина в России не взлетит из-за новых санкций США против отечественных нефтяных компаний. По его мнению, ограничения не окажут существенного влияния на российскую экономику.

