Россиянам рассказали, что будет с ценами на бензин из-за новых санкций США

Стоимость бензина в России не взлетит из-за новых санкций США против отечественных нефтяных компаний, заявил «Радио 1» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он пояснил, что цены на нефть не влияют на топливо внутри страны.

Топливо внутри России никак не связано с нефтяными ценами. В нашей стране такого влияния в принципе нет. У нас другая система ценообразования, — подчеркнул Фролов.

Он отметил, что новые санкции Штатов не окажут существенного влияния на экономику России. По его словам, ограничения лишь усложнят операционную работу нефтяных компаний, которые уже давно приспособились к нестабильным условиям.

Ранее две крупнейшие нефтяные компании РФ — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ — подпали под блокирующие санкции США. Вместе они добывают до 56% всей нефти в стране.