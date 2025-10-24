Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
24 октября 2025 в 14:53

Россиянам рассказали, что будет с ценами на бензин из-за новых санкций США

Специалист по топливу Фролов: нефтяные цены не влияют на стоимость бензина в РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Стоимость бензина в России не взлетит из-за новых санкций США против отечественных нефтяных компаний, заявил «Радио 1» замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Он пояснил, что цены на нефть не влияют на топливо внутри страны.

Топливо внутри России никак не связано с нефтяными ценами. В нашей стране такого влияния в принципе нет. У нас другая система ценообразования, — подчеркнул Фролов.

Он отметил, что новые санкции Штатов не окажут существенного влияния на экономику России. По его словам, ограничения лишь усложнят операционную работу нефтяных компаний, которые уже давно приспособились к нестабильным условиям.

Ранее две крупнейшие нефтяные компании РФ — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ — подпали под блокирующие санкции США. Вместе они добывают до 56% всей нефти в стране.

бензин
цены
санкции
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военэксперт раскрыл трудности наступления на Славянск
В России приняли поправки о налоге за продажу жилья
Новые версии пропажи Усольцевых: что известно, новости 24 октября, поиски
Набиуллина назвала риски резкого снижения ключевой ставки до 12%
Пригожин назвал «главное позорище» отечественного шоу-бизнеса
В ХДС возмутились массовому бегству украинских призывников в Германию
Украина в пролете: Брюссель отказался красть активы РФ, чего они испугались
Девять человек пострадало в результате столкновения автобуса с грузовиком
Германия направила Китаю ноту протеста из-за удара по экономике
Средства ПВО уничтожили шесть вражеских БПЛА
Психолог раскрыла, как стимулировать зумеров на создание семьи
Бывший концертный директор группы t.A.T.u ответил на слухи о нападении
В России назвали главных проигравших от санкций в энергетике
В Госдуме призвали наказать звезду ММА, исполнившего гимн Украины
Юрист рассказал, что грозит прославлявшему Украину бойцу ММА Кулинскому
Экономист объяснил, как 19-й пакет санкций ЕС повлияет на «Мир»
«Это позор»: журналист осудил реакцию Европы на разрушение Донбасса
Бывшего концертного директора группы «Тату» избили на улице
В офисах компании ЛСР прошли обыски
В РПЦ отреагировали на продажу плюшевых игрушек в виде распятия Иисуса
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт
Семья и жизнь

Минтай с морковью и луком на сковороде: легкий и вкусный рецепт

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками
Семья и жизнь

Шарлотка по-советски: проверенный рецепт пирога с яблоками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.