Санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа: что будет с ценами на бензин в РФ

Две крупнейшие нефтяные компании РФ — «Роснефть» и ЛУКОЙЛ — подпали под блокирующие санкции США. Вместе они добывают до 56% всей нефти в стране. NEWS.ru рассказывает, какими последствиями это грозит нашей экономике, повлияет ли ситуация на стоимость бензина на внутреннем рынке и чем Москва может ответить на американские рестрикции.

Что известно о нефтяных санкциях США

Министерство финансов США объявило о новых ограничениях для двух крупнейших российских нефтяных компаний — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа.

У бизнеса есть время до 21 ноября 2025 года, чтобы свернуть все операции с этими компаниями. Инвесторы должны продать ценные бумаги двух российских предприятий из своих портфелей.

Зарубежные АЗС ЛУКОЙЛа также подпадают под ограничения, но и у них есть такой же срок — до 21 ноября, — чтобы завершить текущую деятельность.

Под блокировку подпадают все имущество и имущественные интересы «Роснефти», ЛУКОЙЛа и их дочерних компаний, находящиеся в США или под контролем американских лиц. Сюда же включены 34 дочерние структуры обеих компаний. Любые юридические лица, на 50% и более принадлежащие заблокированным лицам, также окажутся под рестрикциями.

К слову, ЕС практически одновременно официально утвердил 19-й пакет санкций против РФ. Они, в частности, ужесточают запрет на сделки с «Роснефтью» и «Газпром нефтью». Также под ограничения подпала Litasco Middle East DMCC (дочерняя структура ЛУКОЙЛа в ОАЭ), обеспечивающая работу «теневого флота».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как новые ограничения отразятся на российской экономике

Новые санкции США против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа в первую очередь ударят по самим компаниям, а не по экономике России в целом, считает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков.

По его словам, издержки компаний вырастут — потребуются более длинные цепочки посредников для продажи нефти и проведения финансовых операций. «Из-за дополнительных расходов на обход санкций снизится прибыль нефтяных гигантов. Однако это лишь косвенно повлияет на бюджет — через сокращение поступлений налога на прибыль и дивидендов (государство является крупнейшим акционером „Роснефти“. — NEWS.ru)», — пояснил Юшков в беседе с NEWS.ru.

В данном случае для России важно сохранение объемов добычи и экспорта нефти. «Основной доход бюджета — налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), который зависит от объемов, а не от прибыли компаний. Не думаю, что из-за санкций ЛУКОЙЛ и „Роснефть“ сократят добычу», — рассуждает эксперт. В качестве примера он приводит опыт «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти», оказавшихся под санкциями раньше, которые работают в похожих условиях и продолжают добывать и экспортировать нефть.

По мнению руководителя отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольги Беленькой, основной удар санкций направлен не столько по самим компаниям, сколько по покупателям российской нефти — прежде всего Индии и Китаю. Теперь любое взаимодействие с «Роснефтью» и ЛУКОЙЛом становится опасным для их партнеров из-за рисков вторичных санкций.

Китай вряд ли откажется от импорта российской нефти, а вот Индия, где сильнее влияние частных компаний и зависимость от США, может сократить закупки, допускает эксперт в беседе с NEWS.ru. По словам Беленькой, следствием санкций станет увеличение числа посредников в цепочках поставок, что приведет к расширению «ценового дисконта» на российскую нефть.

Приведут ли санкции к росту цен на бензин на АЗС

Введение США блокирующих санкций против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа однозначно не окажет влияния на стоимость топлива на российском внутреннем рынке, уверен заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев. Как пояснил эксперт NEWS.ru, внутренний и внешний рынки функционируют независимо друг от друга.

Сотрудник на автозаправочной станции ЛУКОЙЛа Фото: Павел Селезнев/NEWS.ru

«Внутренний рынок — это одно, внешний — другое. Стабильные поставки на внутренний рынок есть, так они и будут, и никоим образом не зависят ни от объема валютной выручки, ни от санкций», — сказал Гусев.

По его словам, весь цикл — от добычи нефти до переработки и продажи бензина — происходит внутри страны. Компании продолжают добывать российскую нефть, перерабатывать ее на отечественных НПЗ и реализовывать топливо внутри страны в национальной валюте, отметил Гусев.

Каким может быть ответ России на американские рестрикции

«Нет никакого смысла России вводить санкции против ExxonMobil (компания покинула российский рынок осенью 2022 года. — NEWS.ru), — уверен Юшков. — Другое дело, что нужно создавать условия, позволяющие минимизировать потенциальный ущерб подсанкционных компаний. И, конечно, использовать опыт тех, кто уже адаптировался к подобным ограничениям».

