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01 августа 2025 в 16:30

Нефтяная ловушка: по кому ударят новые санкции Трампа против России

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Bonnie Cash — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп грозит России новыми санкциями в случае отказа от сделки с Украиной. Под удар попадут в том числе покупатели нашей нефти. Индия уже начала отказываться от закупок из РФ. Однако для самих Штатов последствия жесткой тарифной политики не так однозначны. Что будет, если Трамп введет 100%-е пошлины в отношении России и ее торговых партнеров, — в материале NEWS.ru.

Что известно о новых санкциях США против России

В июле Дональд Трамп пригрозил вторичными пошлинами в 100% Москве и ее торговым партнерам — в случае отсутствия прогресса в диалоге с Украиной в течение 50 дней. Этот срок должен был истечь 1 сентября. Однако 29 июля американский лидер сократил время на раздумья в пять раз. Теперь, по его мнению, Россия должна показать стремление урегулировать конфликт не позднее 8 августа.

Впрочем, сам же Трамп усомнился в эффективности санкций. «Да, мы можем ввести санкции. Я не думаю, что санкции его (президента РФ Владимира Путина. — NEWS.ru) беспокоят. Они знают о санкциях. Не знаю, будет ли эффект, но мы это сделаем», — сказал президент США.

Как на угрозы Трампа отреагировала Индия

В начале недели индийский посол в Великобритании Викрам Дораисвами резко ответил на критику Запада из-за закупок российской нефти. По его словам, страна, импортирующая 85% энергоресурсов, не может «отключить свою экономику» ради политических амбиций других государств.

По данным Reuters, крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Индии как минимум на прошлой неделе прекратили закупать российскую нефть. Речь идет о таких компаниях, как Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp и Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Все они ранее регулярно закупали нефть у РФ, но теперь переориентировались на спотовые рынки для замещения поставок — в основном это ближневосточные сорта, такие как нефть марки Murban из Абу-Даби, и западноафриканская нефть.

Напомним, Индия — крупнейший импортер российской нефти, которую перевозят в страну по морю. Ее покупают главным образом частные нефтеперерабатывающие компании, при этом государственные НПЗ контролируют более 60% от общих нефтеперерабатывающих мощностей Индии, а это 5,2 млн баррелей в сутки.

Фото: Olaf Krüger/imageBROKER.com/Global Look Press

Что думают об ультиматуме Трампа в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская экономика давно живет в условиях внешних ограничений, в связи с чем у нее выработался соответствующий «иммунитет».

При этом представитель Кремля подчеркнул, что РФ внимательно отслеживает все заявления американского лидера. Это же касается и аналогичных угроз со стороны других зарубежных политиков.

По кому больнее всего ударят новые санкции США

По мнению управляющего фондом и основателя финтех-платформы SharesPro Дениса Астафьева, основной удар новых санкций придется по России и ее ключевым партнерам, но эффект домино неизбежно отразится и на США, и на других энергозависимых экономиках.

«Если столь жесткие меры будут реализованы, первой ощутимой жертвой станет сама Россия: под угрозой окажется до 2,75 млн баррелей экспорта в сутки. Чтобы сохранить поставки, придется еще глубже дисконтировать сорт Urals (российская марка экспортной нефтяной смеси. — NEWS.ru), что неизбежно сократит валютные поступления в бюджет», — рассуждает собеседник NEWS.ru.

Однако и страны-покупатели окажутся в уязвимом положении: 100%-е тарифы обнуляют экономический смысл импорта дешевой российской нефти. Индийским и китайским НПЗ придется либо перекладывать издержки на внутренний рынок, либо уходить в непрозрачные схемы с ростом страховых и логистических издержек, считает Астафьев.

Для США и глобального рынка последствия не столь однозначны. Однако сокращение предложения или рост теневого экспорта может подстегнуть цену Brent, усилить инфляцию и ударить по американским потребителям, особенно автомобилистам. По мнению Астафьева, полноценное эмбарго способно «перегреть» рынок и подорвать антикризисную риторику Вашингтона.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Каковы основные сценарии санкционной политики Трампа против РФ

Если США заставят Индию и Китай отказаться от российской нефти, то Россия будет вынуждена резко сократить добычу, прогнозирует в беседе с NEWS.ru ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. «Мы экспортируем порядка 4,5 млн баррелей сырой нефти в сутки. И, естественно, нас заменить никто не сможет. Начнется глобальный дефицит, и цены на сырье достигнут трехзначных значений — $150–200 за баррель», — говорит он.

По мнению Юшкова, США как страна — импортер нефти от этого также пострадают, а мировая экономика уйдет в рецессию.

В случае если Китай и Индия не перестанут покупать российскую нефть, а Трамп введет против них повышенные пошлины, это также негативно скажется на американской экономике.

«Тогда товары в стране подорожают, начнет раскручиваться инфляция, ФРС США будет поднимать ставку, чтобы эту инфляцию побороть, дорогие кредиты приведут к рецессии американской экономики», — отмечает Юшков. Таким образом, и в первом, и во втором случае пострадают сами США.

По словам собеседника, для России это тоже будет ударом. «Если мы не сможем продавать нефть, то лишимся примерно 20% доходов бюджета, что окажется серьезной проблемой. Но это не значит, что через пару дней Россия возьмет и развалится. А если она выстоит, не изменив своему внешнеполитическому курсу? — задается вопросом Юшков.

По этой причине, считает эксперт, угрозы Трампа — это, скорее всего, лишь попытка усилить свою переговорную позицию и заставить всех пойти навстречу США «заранее», то есть до введения реальных рестрикций.

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США
Индия
Россия
санкции
нефть
Наталья Петрова
Н. Петрова
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