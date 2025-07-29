Ультиматум Трампа России: какие санкции может ввести, что это значит для РФ

Ультиматум Трампа России: какие санкции может ввести, что это значит для РФ

Президент США Дональд Трамп объявил, что новый ультиматум России по мирному урегулированию конфликта с Украиной будет действовать от 10 до 12 дней. Что он может сделать после истечения срока и как это отразится на РФ?

Что сказал Трамп о выдвижении ультиматума России

Трамп заявил, что мир между Москвой и Киевом должен быть заключен за 10–12 дней. Президент США считает, что ждать 50 дней нет смысла.

«Я хотел быть щедрым, но мы не видим никакого прогресса», — подчеркнул Трамп.

При этом глава Штатов не смог дать четкого ответа о том, какие именно меры против России он предпримет по истечению срока ультиматума. Журналисты The Wall Street Journal во время брифинга в Шотландии попросили американского лидера рассказать, какие конкретно рестрикции он введет против Москвы, когда 10–12 дней, выделенных на достижение соглашения с Киевом, истекут.

«Это будут санкции и, возможно, тарифы, вторичные тарифы», — ответил президент США.

Также Трамп добавил, что предпочел бы не принимать экономических мер против Москвы. Он признался, что с любовью относится к россиянам.

«Я не хочу делать этого в отношении России, я люблю россиян, они замечательные люди», — отметил президент.

Ударят ли возможные санкции по РФ или пострадают сами США

Военно-политический блогер Юрий Подоляка считает, что вторичные пошлины на торговых партнеров РФ коснутся тех, «кто продолжат покупать у нас нефть и прочие энергоресурсы».

«Заявление это прозвучало неожиданно для всех и сразу же по итогу окончания переговоров с ЕС. Где Европа согласилась на 15% пошлины в отношении своих товаров. И свое окончательное решение, якобы, он озвучит уже сегодня-завтра. Отсюда могу предположить, что Трамп что-то пообещал европейцам. Вероятно, это была какая-то „сладкая пилюля“, чтобы странам ЕС было не так больно принимать условия США», — написал он в Telegram-канале.

По словам блогера, будет это реализовано на практике или нет, зависит от трех стран — Китая, Турции и Индии, поскольку вместе они закупают более 80% российских энергоресурсов.

«Китай уже показал, что он не боится американских санкций и в случае их введения готов пойти на второй акт торговой войны, тягот которой американцы не выдержали даже на протяжении одного месяца. А потому Китай США пошлет подальше. И Вашингтон умоется. Второй по объему выступает Турция. И здесь все очень и очень неоднозначно. Турция с 2021 года нарастила торговый оборот с Россией более чем в два раза. Причем в первую очередь зарабатывая (и очень большие деньги) на перепродаже российского энергосырья», — пояснил Подоляка.

При этом, как пишет блогер, США импортируют всего 6% турецкой продукции, которую Анкара, «по большому счету, легко перераспределит по другим странам, не понеся при этом особых убытков».

«Да и заинтересованность США в Турции сейчас крайне велика, и Анкара вполне может США пошантажировать (как и нас, впрочем). А отсюда ответ Турции, как я сказал выше, далеко не такой однозначный, как кто-то думает», — добавил Подоляка.

Что касается Индии, это страна, с которой США «вряд ли захотят вступать в серьезную борьбу», пишет блогер.

«Тем более что Индия уже давно отладила схему покупки российской нефти при помощи теневого российского танкерного флота. Далее идут страны ЕС. И в первую очередь это Франция, которая получает свою долю с проекта НОВАТЭКа „Ямал-СПГ“ (французы совладельцы проекта и СПГ у нас не покупают, а просто получают как инвесторы). И если они откажутся от своей доли… России от этого будет ни холодно, ни жарко. Далее идут гораздо более мелкие покупатели, включая Бразилию, Словакию и Венгрию. И не факт, что и они решат отказаться от российских энергоресурсов», — говорится в публикации.

Подоляка считает, что даже если Трамп введет вторичные пошлины, обрушения российского экспорта не будет.

«В общем, заявление громкое, но реальных последствий в виде обрушения российского экспорта, а значит, дохода, не будет. В т. ч. и потому, что как только часть российской нефти выпадет из мирового оборота, цены на нее вырастут. Что компенсирует нам это самое выпадение. При этом, если давление США основные партнеры России проигнорируют, это станет еще одним мощнейшим ударом по репутации США как мирового лидера. А это для Вашингтона может иметь самые роковые последствия. Но, думаю, Трамп об этом сегодня даже не думает», — заключил блогер.

В то же время ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин считает, что Трамп не станет вводить санкции против России и ее торговых партнеров.

Подобное давление на Россию не принесет желаемых результатов, поделился с изданием эксперт. Он напомнил, что рестрикции против Москвы лишь спровоцировали увеличение политического и экономического суверенитета страны.

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