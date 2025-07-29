Массированный обстрел Донецка 29 июля: попадание в дом, взрывы, блэкаут

В ночь на 29 июля Донецкая Народная Республика подвергается массированной атаке со стороны украинской армии. Минобороны РФ данную информацию не комментировало. Что известно о налете и его последствиях?

Что известно об атаке на ДНР ночью 29 июля

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что на ДНР, в частности на Донецк, идет налет беспилотных летательных аппаратов.

«Активно работает ПВО. В небе видны разрывы сбитых целей. В отдельных районах пропал свет. Собственно, атака на гражданские аэропорты, взлом „Аэрофлота“, вот этот налет на спящий Донецк — звенья одной цепи. Киев пытается расшатывать общество», — говорится в посте.

В свою очередь, военкор Юрий Котенок пишет, что, кроме Донецка, налету дронов также подверглись населенные пункты Макеевка и Ясиноватая.

«В эпицентре вражеской атаки — Донецк, Макеевка, Ясиноватая. Работает ПВО», — пишет журналист.

Какие последствия налета на ДНР известны сейчас

Как рассказали URA.RU очевидцы, после того как беспилотник противника врезался в пятиэтажный дом, начался пожар.

«ВСУ атаковали Донецк дронами. Один беспилотник влетел в пятиэтажный дом на улице Сомова. Начался пожар, рассказали местные жители. Кроме того, в нескольких районах города пропало электричество», — говорится в публикации.

По данным Telegram-канала «Военкоры Русской Весны», один из дронов ударил по подстанции. Кроме того, возгорание фиксируется в Куйбышевском районе Донецка.

«Один из дронов ударил по подстанции, другой — в дом в Киевском районе. В Куйбышевском районе также пожар после атаки. Донецк и Макеевка частично без света. Наши источники сообщают, что дроны вылетели с аэродрома Краматорска», — говорится в публикации.

Как стало известно Telegram-каналу SHOT, взрывы начали греметь после 23 часов 28 июля — больше всего в Куйбышевском районе. Авторы также сообщают, что сейчас очевидцы наблюдают там сильный пожар.

«Также известно, что один из БПЛА атаковал многоквартирный жилой дом в Киевском районе. Предварительно, в результате атаки получила повреждения одна из электроподстанций — в некоторых районах Донецка и Макеевки пропал свет. Информации о пострадавших пока не было», — отметил канал.

Позднее в «Донецкэнерго» рассказали, что больше 150 тысяч абонентов остались без электричества в Донецке, Макеевке и Ясиноватой в результате атаки ВСУ.

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