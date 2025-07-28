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28 июля 2025 в 21:15

Трамп и ЕС зажали миллиарды: кто кого обманет, чем это грозит России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении торговой сделки с Евросоюзом. По условиям соглашения Штаты введут 15%-ные пошлины на большую часть импорта из стран ЕС, включая машины. Кроме того, блок закупит у американцев энергоносители и инвестирует сотни миллиардов долларов в их экономику. В Москве уже заявили об антироссийском характере соглашения, однако эксперты призывают не торопиться с выводами. Способен ли новый договор ударить по РФ — в материале NEWS.ru.

Что известно о сделке США и ЕС

Трамп после переговоров с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен сообщил, что США и ЕС удалось заключить сделку, обсуждение которой началось минувшей весной. С 1 августа Штаты введут пошлины в размере от 15% до 30% почти на весь импорт из Евросоюза, включая автомобили. Кроме того, европейцы согласились приобрести у американцев энергоносители на $750 млрд и инвестировать еще $600 млрд в их экономику. Также Брюссель закупит у Вашингтона «огромное количество» военной техники, уточнил Трамп. При этом Европа откроет рынки для американского экспорта с нулевой ставкой.

Журналисты поинтересовались у Трампа, может ли он предложить Евросоюзу «что-то лучше». На это он ответил: «Под „лучше“ вы имеете в виду ниже? Нет».

Изначально Трамп анонсировал введение торговых пошлин для почти 200 стран. Для государств ЕС их ставка должна была составить 20%. Перед этим Вашингтон ввел 25%-ные тарифы на импорт стали и алюминия из Европы, которые позже были увеличены вдвое. Поставки машин и автозапчастей из ЕС в США также облагались 25%-ной пошлиной.

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Zuma/ТАСС

Фон дер Ляйен положительно оценила новые условия торгового соглашения. По ее словам, они привнесут в отношения ЕС и Штатов стабильность и предсказуемость.

Почему ЕС согласился на сделку с Трампом

Агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что Европе просто не оставили выбора на переговорах по условиям торговой сделки. По данным ресурса, у Брюсселя было лишь два варианта — согласиться на предложенные Трампом пошлины в размере 15% или ввести ответные меры. Ключевые игроки ЕС — Франция и Германия — испугались последствий возможной торговой войны, поэтому Евросоюз выбрал меньшее из двух зол, заметили инсайдеры.

Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с NEWS.ru отметил, что воспринимать заключенную Штатами и Европой сделку стоит с изрядной долей скепсиса.

«Если по каким-то реальным моментам действительно удалось согласовать снижение тарифного давления до 15% на европейский импорт в США, то обещания инвестировать в американскую экономику и закупить энергоносители и вооружения на сумму $750 млрд смотрятся очень нереалистично.

Скорее всего, европейцы обещают какие-то грандиозные цифры Трампу, чтобы он смог их продать своему электорату. При этом никто не собирается вкладывать такие деньги в США, потому что их просто неоткуда взять в кризисной европейской экономике. Не говоря уже о том, что Штаты даже физически не смогут поставить такой объем энергоносителей — нефть и сжиженный газ», — пояснил эксперт.

Фото: Marcus Brandt/Global Look Press

Американист Дмитрий Дробницкий придерживается похожего мнения. В беседе с NEWS.ru он объяснил, что у Европы нет никаких собственных денег, поэтому платить Штатам из своего кармана она не станет.

«Для американцев просто подорожают европейские товары. Трамп же соберет больше налогов и снизит их для бизнеса. Вообще, лидерам стран ЕС глубоко плевать, будет ли средний гражданин хуже жить в результате этой сделки. Они выполнили свою политическую задачу — сохранить США в Евроатлантике, хотя у Трампа в январе были другие планы. Ясно, что никакие тарифы и прочие экономические меры не будут использованы в качестве политического давления на Евросоюз», — подчеркнул собеседник.

Может ли торговая сделка ударить по России

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что торговая сделка США и ЕС носит антироссийский характер из-за отказа европейцев от поставок российского топлива.

«Надо признать, что, несмотря на свою крайнюю противоречивость в высказываниях и поступках, в одном он весьма последователен. Трамп жестко продавливает экономические интересы своей страны», — написал он в своем Telegram-канале.

Дудаков сомневается, что влияние этого соглашения на РФ будет настолько велико. Как он напомнил, европейские страны продолжают активно закупать нефть и сжиженный природный газ у Москвы.

«Это делается не напрямую, а через страны-партнеры, которые покупают нашу нефть и перепродают в Европу. Даже если американцы отожмут себе чуть большую долю рынка в Европе, они просто будут чуть меньше поставлять газа или нефти в Азию, и наши потоки перенаправятся туда.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Я не ожидаю серьезных потрясений или подвижек в этом вопросе для России. На мой взгляд, новая сделка оставляет все стороны в рамках некоего статус-кво. Для США мало что поменяется, для Европы — тоже. При этом обе стороны будут говорить о своей большой победе. Трамп будет утверждать, что заставил европейцев платить гораздо больше, а европейцы будут говорить, что им удалось избежать драконовских тарифов в 30–50%, которыми им грозили еще весной этого года», — резюмировал американист.

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