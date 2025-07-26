Генерал 200: как Сырский стал палачом ВСУ, когда он подставит Зеленского

26 июля исполняется 60 лет главнокомандующему Вооруженными силами Украины Александру Сырскому. Его назначение на этот пост было воспринято неоднозначно: в народе военачальника называли Генералом 200 и Мясником ВСУ. Происхождение Сырского также вызывало вопросы, ведь его семья живет в России и поддерживает СВО. Почему именно он возглавил украинские войска, в каких он отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским и может ли предать его так же, как поступил со страной, в которой родился, — в материале NEWS.ru.

Что известно об Александре Сырском

Сырский родился 26 июля 1965 года в селе Новинки Киржачского района Владимирской области. Окончил Московское высшее общевойсковое командное училище, где учился с 1982 по 1986 год, после чего поступил на службу в 25-ю мотострелковую дивизию Первой общевойсковой армии в качестве командира мотострелкового полка.

После провозглашения независимости Украины в 1991 году Сырский стал служить в ВСУ и прошел почти все ступени профессиональной военной карьеры — от командира взвода до замначальника Генштаба армии. В 2014 году Совет нацбезопасности Украины объявил о начале так называемой антитеррористической операции в Донбассе, штаб которой возглавил Сырский. Зимой 2015 года он координировал отступление украинских сил из Дебальцево и был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени. В 2016 году указом президента Петра Порошенко повышен в звании до генерал-лейтенанта.

В 2019 году новый глава Украины Зеленский назначил Сырского командующим Сухопутными войсками Украины. Под руководством генерал-полковника в ВСУ была введена новая система управления силами и подготовки резервов, аналогичная той, что применяется в НАТО. В 2020 году Сырскому присвоили звание генерал-полковника.

Заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин напомнил, что Александр прошел и советскую военную школу, и западную, что делает его опасным противником для России.

«Он знает нашу тактику, поэтому он даже опаснее, чем человек со стороны. <…> Как известно, у нас в войсках упор делается на выполнение команд вышестоящих начальников и командиров. На Западе же считают, что низовым командирам более ясна картина на поле боя и у них есть право проявлять инициативу. Наверняка он эту разницу хорошо усвоил», — пояснил эксперт NEWS.ru.

Александр Сырский Фото: Социальные сети

Как Сырский стал главкомом ВСУ

Незадолго до начала специальной военной операции ВС РФ, когда власти Украины всерьез заговорили о возможности полномасштабных боевых действий, Сырскому было поручено подготовить Киев к обороне. Однако российским военным все же удалось прорваться к северным окраинам города. Позже были достигнуты договоренности об отводе войск РФ из Киевской, Сумской и Черниговской областей в качестве «жеста доброй воли». Когда угроза окружения столицы спала, Сырского удостоили звания Героя Украины.

Несмотря на растущую популярность, уже вскоре о генерал-полковнике заговорили как о человеке, который не щадит своих подчиненных. Практически все операции, которые он возглавлял в период украинского конфликта, сопровождались высокими потерями. Одной из таких неудачных для ВСУ кампаний стала оборона Бахмута (Артемовска), куда по приказу Сырского были переброшены десятки украинских соединений. Им было приказано удержать город любой ценой, однако в конечном итоге оборона ВСУ пала. Советник главы ДНР Ян Гагин оценивал потери украинской армии в Бахмуте в 50 тысяч человек. Именно тогда Сырского за глаза прозвали Мясником и Генералом 200.

Однако такая репутация не помешала дальнейшему продвижению генерала по карьерной лестнице. После того как в феврале 2024 года с поста главкома ВСУ ушел в отставку Валерий Залужный, Зеленский предложил Сырскому взять руководство армией в свои руки.

Как отметил депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru, его не удивляет, что Сырский не считается с потерями. По мнению парламентария, генерала нисколько не заботит судьба военнослужащих ВСУ.

«Украина изначально задумывалась как средство превращения русских сначала в нерусских, а потом в антирусских. Любому, кто так или иначе участвует в осуществлении старой польской фальшивки „Украина — не Россия“, совершенно наплевать на судьбу всех русских, включая тех, кого сейчас велено называть украинцами. Сырский решает ту задачу, которая поставлена перед Украиной: уничтожать русских, безразлично, с какой стороны линии фронта», — пояснил политик.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с NEWS.ru отметил, что Сырского вряд ли можно считать самостоятельной фигурой.

«Никто ведь не верит, что в ВСУ разрабатывают стратегию, придерживаются тактики — все это происходит в штабах НАТО. Сырский — лишь исполнитель, который, если надо, лоб расшибет о русские укрепления. Конечно, в фигуральном смысле — отправляя на штурм одну шеренгу за другой. Он и командует-то, сидя у себя на даче, практически не появляясь в войсках, а все надежды, судя по последним интервью, возлагает исключительно на помощь США», — подчеркнул парламентарий.

Владимир Зеленский, Александр Сырский Фото: Zuma\ТАСС

Как Сырский предал свою семью

Многие на Украине скептически отнеслись к назначению Сырского главкомом, причем не только из-за его неоднозначного имиджа, но и из-за происхождения. Отец Сырского — бывший военнослужащий, полковник Советской армии. Он и его жена Людмила придерживаются пророссийских взглядов. Судя по фотографиям в соцсетях, родители генерала принимали участие в акции «Бессмертный полк». Во время шествия Людмила несла в руках портрет своего отца, пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны. Кроме того, женщина активно лайкала посты в поддержку СВО и президента России Владимира Путина.

У Сырского есть младший брат Олег. Вскоре после назначения Александра главкомом ВСУ он сообщил, что давно не общается с родственником. Знакомая семьи по имени Ольга утверждает, что об уехавшем на Украину отпрыске Людмила и Станислав ни с кем не говорят — будто его «совсем не было».

В июле 2025 года появились сообщения, что главком ВСУ мог отправить в Россию крупную сумму денег и оплатить лечение больного 86-летнего отца в московской клинике. Однако источник NEWS.ru опроверг эти данные. «Денег отцу он не переводил. Они друг друга сейчас ненавидят. Лечением занимаются, но все организуют другие люди, близкие семьи», — подчеркнул собеседник.

Известно, что Сырский был дважды женат. У него есть два родных сына и пасынок Иван, который живет в Австралии и планирует получить российское гражданство. По словам мужчины, он давно не поддерживает контакт с отчимом. Однако, как утверждал Иван, ранее Сырский никогда не придерживался проукраинских взглядов.

«Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить — с огромным трудом. <…> Для него мова — это заново выученный чужой язык», — заявил он.

Александр Сырский Фото: Социальные сети

Может ли Сырский предать Зеленского

Решения Сырского нередко подвергаются критике со стороны представителей украинской власти. Так, депутат Верховной рады Марьяна Безуглая обвиняла генерала в том, что он не верит в победу ВСУ в конфликте и готовит армию к капитуляции. По мнению парламентария, каждый день пребывания Сырского на посту главкома снижает боеспособность ВСУ.

Депутат Госдумы Андрей Колесник отмечал, что некоторые действия командующего украинскими войсками действительно играют на руку ВС РФ. «Может быть, он на нас работает, отправляя украинцев в топку войны? Не знаю. Может, это наш агент даже: столько он украинцев на тот свет отправил благодаря своим действиям, что, в принципе, может, мы и должны быть ему благодарны», — предположил парламентарий.

Вассерман не исключает, что Сырский, однажды предавший страну, в которой родился, может снова «переобуться».

«В фильме „Гараж“ говорилось: вовремя предать — это значит не предать, а предвидеть. Сырский вполне может отшатнуться от Зеленского, если сочтет, что тому осталось недолго. По украинским понятиям это нормально, а по нашим — предал раз, предаст и второй. Он может сбежать, чтобы уйти от ответственности за поражения. Он может потом бить себя в грудь и кричать: „Братцы, я ваш, я русский!“ Но беда в том, что ему вряд ли кто-то поверит», — резюмировал депутат.

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